Антон Станкевич
На сайте с 12 сентября 2008
Рецепты читателей
Два блюда для одной духовкиВ этом посте все дико вкусное, жирное и калорийное. Так что дорогие анорексики и диетоманы закройте эту страницу, и никогда не заходите сюда. Скажу вам честно и прямо, вы не знаете, что такое удовольствие от пищи. Чревоугодникам и любителям вкусноты мои респект и велкам.
Рецепты читателей
Два блюда для одной духовки В этом посте все дико вкусное, жирное и калорийное. Так что дорогие анорексики и диетоманы закройте эту страницу, и никогда не заходите сюда. Скажу вам честно и прямо, вы не знаете, что такое удовольствие от пищи. Чревоугодникам и любителям вкусноты мои респект и велкам.
Рецепты читателей
Fresh seasonsНаконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Рецепты читателей
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Рецепты читателей
Уха баскских сепаратистов, серферов и рыбаковЕсли все гениальное просто, то этот суп самый простой из всего гениального что только мог породить бискайский берег. Бакалао это все-таки прежде всего еда баскских рыбаков, и в переводе с Эускару (так себя называют баски) это просто треска. Это блюдо ели утром перед тем как выйти в море, меня с ним познакомил мой друг Альваро супер-мега-крутой серфер (Симач в пролете) а по...
Рецепты читателей
Уха баскских сепаратистов, серферов и рыбаков Если все гениальное просто, то этот суп самый простой из всего гениального что только мог породить бискайский берег. Бакалао это все-таки прежде всего еда баскских рыбаков, и в переводе с Эускару (так себя называют баски) это просто треска. Это блюдо ели утром перед тем как выйти в море, меня с ним познакомил мой друг Альваро супер-мега-крутой серфер (Симач в пролете) а по...
Рецепты читателей