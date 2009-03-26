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АМ

Аня М

На сайте с 12 сентября 2008

Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
Домашний пирог

сделала с медом, бананами и грецкими орехами. это восхитительно)

Ода фастфуду

вкусно.

Научите есть так, чтобы он не разваливался!

Взрыв калорий!!!

я делала подобную вкусняшку,только шоколад я растопила на водяной бане и еще орешками сверху посыпала. согласна,это долго,вы мне открыли глаза,спасибо вам.

а банану от микроволновки ничего не будет?

Булочки с корицей

самые-самые вкусные булочки в мире!у нас на перерывах в очереди за ними стоит весь университет, все берут по несколько булочек, иногда не всем хватает. Вы где учитесь, может,это те самые волшебные булочки?)

Turron

!!!!

ya delela takoe na prowliy noviy god, pal’4iki oblizhew))

Turron

за что плюсики?народ любит слова,написанные латинскими буквами и латиницей?

Turron
комментарий удалён
Turron

хха ну да)слыш не мешай,у меня рейтинг вверх ползет!

Булочки с корицей

высшая школа экономики. только я там еще не учусь, только на подготовительные хожу)

Булочки с корицей

неа. мой идеал булочек продают в мгуу. удачного вам поступления!

Булочки с корицей

спасибо.)

Взрыв калорий!!!

я как-то передержала банан с шоколадом в микроволновке.в принципе ему ничего не было.просто было много сока бананового.так что лучше и правда на полминутки)

Взрыв калорий!!!

банан взорвется. если в кожуре)

Ода фастфуду

Один раз кинул в окно макавто гамбургером в менеджера, очень круто . хотя и свинство кончено

Домашний пирог
комментарий удалён