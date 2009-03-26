Аня М
На сайте с 12 сентября 2008
вкусно.
Научите есть так, чтобы он не разваливался!
я делала подобную вкусняшку,только шоколад я растопила на водяной бане и еще орешками сверху посыпала. согласна,это долго,вы мне открыли глаза,спасибо вам.
а банану от микроволновки ничего не будет?
самые-самые вкусные булочки в мире!у нас на перерывах в очереди за ними стоит весь университет, все берут по несколько булочек, иногда не всем хватает. Вы где учитесь, может,это те самые волшебные булочки?)
!!!!
ya delela takoe na prowliy noviy god, pal’4iki oblizhew))
за что плюсики?народ любит слова,написанные латинскими буквами и латиницей?
хха ну да)слыш не мешай,у меня рейтинг вверх ползет!
высшая школа экономики. только я там еще не учусь, только на подготовительные хожу)
неа. мой идеал булочек продают в мгуу. удачного вам поступления!
спасибо.)
я как-то передержала банан с шоколадом в микроволновке.в принципе ему ничего не было.просто было много сока бананового.так что лучше и правда на полминутки)
банан взорвется. если в кожуре)
Один раз кинул в окно макавто гамбургером в менеджера, очень круто . хотя и свинство кончено
сделала с медом, бананами и грецкими орехами. это восхитительно)