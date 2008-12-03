Аня М
На сайте с 12 сентября 2008
Рецепты читателей
Супер вкусный мясной пирог с брынзойХочу поделиться рецептом пирога, который я однажды вычитала в журнале гастроном и с тех пор регулярно делаю. Если мне не изменяет память, назывался он греческим.
Рецепты читателей
Супер вкусный мясной пирог с брынзой Хочу поделиться рецептом пирога, который я однажды вычитала в журнале гастроном и с тех пор регулярно делаю. Если мне не изменяет память, назывался он греческим.
Рецепты читателей
Рогалики с орехамиВчера вечером я поругалась с мамой. Учитывая,что ругаемся мы редко, я была глубоко неправа и т.д,я плохо спала. Решила загладить свою вину-испечь что-то сладенькое и хрустящее,как она любит.
Рецепты читателей