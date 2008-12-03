вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
АМ

Аня М

На сайте с 12 сентября 2008

Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Супер вкусный мясной пирог с брынзойХочу поделиться рецептом пирога, который я однажды вычитала в журнале гастроном и с тех пор регулярно делаю. Если мне не изменяет память, назывался он греческим.
38
Рецепты читателей

Супер вкусный мясной пирог с брынзой Хочу поделиться рецептом пирога, который я однажды вычитала в журнале гастроном и с тех пор регулярно делаю. Если мне не изменяет память, назывался он греческим.

Рецепты читателей
Рогалики с орехамиВчера вечером я поругалась с мамой. Учитывая,что ругаемся мы редко, я была глубоко неправа и т.д,я плохо спала. Решила загладить свою вину-испечь что-то сладенькое и хрустящее,как она любит.
15
Рецепты читателей

Рогалики с орехами Вчера вечером я поругалась с мамой. Учитывая,что ругаемся мы редко, я была глубоко неправа и т.д,я плохо спала. Решила загладить свою вину-испечь что-то сладенькое и хрустящее,как она любит.