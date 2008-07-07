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Андрей Дей

На сайте с 23 ноября 2007

Комментарии20
Темы0
Посты3
Коротко0
Boys of Moscow
Ситуация
Boys of MoscowКнига Boys of Moscow готовится к публикации в лондонском издательстве Capri, созданном Брэнданом Паркером, некоторое время работавшим в Москве арт-директром русского издания Vogue. Производство и подбор моделей в Москве будут осуществленны с участием студии IIIYM и агентства Indexmod.
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Boys of Moscow
Ситуация

Boys of Moscow Книга Boys of Moscow готовится к публикации в лондонском издательстве Capri, созданном Брэнданом Паркером, некоторое время работавшим в Москве арт-директром русского издания Vogue. Производство и подбор моделей в Москве будут осуществленны с участием студии IIIYM и агентства Indexmod.

Путешествия читателей The Village
По лондонским паркам за «Слюнями»Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...
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Путешествия читателей The Village

По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...

Путешествия читателей The Village
Параллельный мир в Пирогово Унесенные призракамиМузей народной архитектуры и быта представляет собой архитектурно – ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-этнографических районов Украины.
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Путешествия читателей The Village

Параллельный мир в Пирогово Унесенные призраками Музей народной архитектуры и быта представляет собой архитектурно – ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-этнографических районов Украины.