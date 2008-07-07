Андрей Дей
На сайте с 23 ноября 2007
Ситуация
Boys of MoscowКнига Boys of Moscow готовится к публикации в лондонском издательстве Capri, созданном Брэнданом Паркером, некоторое время работавшим в Москве арт-директром русского издания Vogue. Производство и подбор моделей в Москве будут осуществленны с участием студии IIIYM и агентства Indexmod.
Ситуация
Boys of Moscow Книга Boys of Moscow готовится к публикации в лондонском издательстве Capri, созданном Брэнданом Паркером, некоторое время работавшим в Москве арт-директром русского издания Vogue. Производство и подбор моделей в Москве будут осуществленны с участием студии IIIYM и агентства Indexmod.
Путешествия читателей The Village
По лондонским паркам за «Слюнями»Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...
Путешествия читателей The Village
По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...
Путешествия читателей The Village
Параллельный мир в Пирогово Унесенные призракамиМузей народной архитектуры и быта представляет собой архитектурно – ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-этнографических районов Украины.
Путешествия читателей The Village