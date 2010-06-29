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17 сентября, четверг
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Пандора

На сайте с 17 сентября 2008

Комментарии82
Темы0
Посты5
Коротко0
Метро: 5 самых душных станций

чушь какая. самые холодные - это бесспорно станции каховской ветки, но на третьяковской не жарко)

Фотоклиника: Топ 10 вокзалов must see

а мне витебский понравился

Взрывы в московском метро

>>В Москве введен план «Вулкан», на выходах метро милиция проверяет ручную кладь, в столице усилен паспортный контроль.
кто бы сомневался...
у нас всегда - сначала пропускают шахидов, а после взрыва только их ищут, хотя как бе очевидно, что их там не будет.

Салат с креветками, авокадо и помидорами

а я вместо помидора кладу красный перец, как то более в тему он тут, но с помидором тоже попробую)

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логотип с русским текстом как всегда отвратен)

Курица с бананами

зато гамбургеры и ролтоны едим с удовольствием...

Сырный суп

уже кажется третий пост про сырный суп. вы там все еще не отсырели?)

TravelGuide: Тель – Авив с Евгенией Дворецкой

была там 3 раза по месяцу. могу мноооого чего рассказать)

Осенние обещания

о, лизка)))

Хитровский переулок

Кам, следующий по Хохловскому)

Сырный суп

но они кстати модифицируются постоянно.

Курица с бананами

скудные у вас представления о других
зато как уверенны

Курица с бананами

а утка с яблоками тоже для извращенцев? и чизкейк?

Курица с бананами

нет конечно.
у вас кажется ПМС

Курица с бананами

а у вас кажется с этим проблемы?

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согласен на 100%

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Мы живем в России, как вы себе представляете, если за гарницей открыть допустим Теремок? и по русски оставить название ??

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Пусть будет отвратен, может народу туда меньше ходить будет )))

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начнет с того, что у нас с большей охотой жрут гамбургеры, чем там блины, и что у нас только даун не знает элементарного английского, а там русский почти никто.
на этом, в принципе, и можно закончить.

Салат с креветками, авокадо и помидорами

а я и черри кидаю, и перец. вкусно обалденно, конечно)

Метро: 5 самых душных станций

точно.мне кажется,на третьяковской всегда отличная температура и зимой,и летом,и в др.времена года.
вдобавок ещё запах выпечки..))

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