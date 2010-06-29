Пандора
На сайте с 17 сентября 2008
а мне витебский понравился
>>В Москве введен план «Вулкан», на выходах метро милиция проверяет ручную кладь, в столице усилен паспортный контроль.
кто бы сомневался...
у нас всегда - сначала пропускают шахидов, а после взрыва только их ищут, хотя как бе очевидно, что их там не будет.
а я вместо помидора кладу красный перец, как то более в тему он тут, но с помидором тоже попробую)
логотип с русским текстом как всегда отвратен)
зато гамбургеры и ролтоны едим с удовольствием...
уже кажется третий пост про сырный суп. вы там все еще не отсырели?)
была там 3 раза по месяцу. могу мноооого чего рассказать)
о, лизка)))
Кам, следующий по Хохловскому)
но они кстати модифицируются постоянно.
скудные у вас представления о других
зато как уверенны
а утка с яблоками тоже для извращенцев? и чизкейк?
нет конечно.
у вас кажется ПМС
а у вас кажется с этим проблемы?
согласен на 100%
Мы живем в России, как вы себе представляете, если за гарницей открыть допустим Теремок? и по русски оставить название ??
Пусть будет отвратен, может народу туда меньше ходить будет )))
начнет с того, что у нас с большей охотой жрут гамбургеры, чем там блины, и что у нас только даун не знает элементарного английского, а там русский почти никто.
на этом, в принципе, и можно закончить.
а я и черри кидаю, и перец. вкусно обалденно, конечно)
точно.мне кажется,на третьяковской всегда отличная температура и зимой,и летом,и в др.времена года.
вдобавок ещё запах выпечки..))
чушь какая. самые холодные - это бесспорно станции каховской ветки, но на третьяковской не жарко)