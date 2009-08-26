Пандора
На сайте с 17 сентября 2008
Ситуация
С высоты птичьего полетаКак поется небезызвестными Браво ".ты когда-нибудь видела Москву с высоты в 17 этажей?.". Я предлагаю насладиться любимым городом и с 17 этажа, и с 22го, и с 40.
Ситуация
С высоты птичьего полета Как поется небезызвестными Браво ".ты когда-нибудь видела Москву с высоты в 17 этажей?.". Я предлагаю насладиться любимым городом и с 17 этажа, и с 22го, и с 40.
Рецепты читателей
Курица с бананамиПродолжая куриные рецепты. Я люблю эксперименты, вот что совместными трудами было создано - курица с бананами и макаронами. Не говорите что я извращенец - это очень вкусно :)
Рецепты читателей
Курица с бананами Продолжая куриные рецепты. Я люблю эксперименты, вот что совместными трудами было создано - курица с бананами и макаронами. Не говорите что я извращенец - это очень вкусно :)
Рецепты читателей
Салат из черносливаОчень простой и вкусный салат для празника и просто для будней, с желанием себя порадовать.
Рецепты читателей
Салат из чернослива Очень простой и вкусный салат для празника и просто для будней, с желанием себя порадовать.
Рецепты читателей
Куриные крылышки в медовом соусеПопробовав в различных кафешках сие блюдо не могла устоять и сделала его дома.
Рецепты читателей