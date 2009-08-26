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Пандора

На сайте с 17 сентября 2008

Комментарии82
Темы0
Посты5
Коротко0
Ситуация
С высоты птичьего полетаКак поется небезызвестными Браво ".ты когда-нибудь видела Москву с высоты в 17 этажей?.". Я предлагаю насладиться любимым городом и с 17 этажа, и с 22го, и с 40.
26
Ситуация

С высоты птичьего полета Как поется небезызвестными Браво ".ты когда-нибудь видела Москву с высоты в 17 этажей?.". Я предлагаю насладиться любимым городом и с 17 этажа, и с 22го, и с 40.

Рецепты читателей
Курица с бананамиПродолжая куриные рецепты. Я люблю эксперименты,  вот что совместными трудами было создано - курица с бананами и макаронами. Не говорите что я извращенец - это очень вкусно :)
74
Рецепты читателей

Курица с бананами Продолжая куриные рецепты. Я люблю эксперименты,  вот что совместными трудами было создано - курица с бананами и макаронами. Не говорите что я извращенец - это очень вкусно :)

Рецепты читателей
Салат из черносливаОчень простой и вкусный салат для празника и просто для будней, с желанием себя порадовать.
6
Рецепты читателей

Салат из чернослива Очень простой и вкусный салат для празника и просто для будней, с желанием себя порадовать.

Рецепты читателей
Куриные крылышки в медовом соусеПопробовав в различных кафешках сие блюдо не могла устоять и сделала его дома.
40
Рецепты читателей

Куриные крылышки в медовом соусе Попробовав в различных кафешках сие блюдо не могла устоять и сделала его дома.

Ситуация
Дом-корабльДом-корабль или Дом Наркомфина.
26
Ситуация

Дом-корабль Дом-корабль или Дом Наркомфина.