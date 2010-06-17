enigmaticworld
На сайте с 18 мая 2010
Хорошая идея, молодцы!
Спасибо за статью, очень логично и обстоятельно написано.
Спасибо, попробую!
Можно, также с Сингапуром, не сочтите на рекламу, но мы делаем вот так.http://enigmaticworld.livejournal.com/35204.html
А вообще, если вы просто купили путевку на Бали и хотите на пару дней на вулканы (есть еще очень красивый вулкан Иджен, то при группе 5 человек это будет долларов по 200 на 2 дня.
Когда летишь, уже о тросах не думаешь, а вот, когда стоишь на краю, думаешь, какой же ты ИДИОТ, что за свои деньги, такой страх.
После прыжка девушка до сих пор собирает аудиторию друзей - знакомых и в красках описывает КАК это было!
ну да, если также учесть особенности рос. почты, то не исключено, что и потерять могут.
"Несклоняемые существительные одушевленные относятся, как правило, к мужскому роду: кенгуру, шимпанзе и т.д. Однако, если слово употреблено для наименования животных женского пола, то оно выступает как существительное женского рода: кенгуру (шимпанзе) кормила детеныша." http://otvet.mail.ru/question/20305972/
Хорошая вещь для определенных людей.
красивые фотографии, а кто автор?