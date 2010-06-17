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enigmaticworld

На сайте с 18 мая 2010

Комментарии17
Темы0
Посты9
Коротко0
Фотоклиника: экстремальные пейзажи

красивые фотографии, а кто автор?

Чиптрип Кругосветка за 18 дней в режиме road-movie

Хорошая идея, молодцы!

Монастырь Поблет. Всего два часа от Барселоны

Спасибо за статью, очень логично и обстоятельно написано.

Мой рецепт: фруктовый салат в папайе!

Спасибо, попробую!

Огнедышащий монстр в Индонезии

Можно, также с Сингапуром, не сочтите на рекламу, но мы делаем вот так.http://enigmaticworld.livejournal.com/35204.html

А вообще, если вы просто купили путевку на Бали и хотите на пару дней на вулканы (есть еще очень красивый вулкан Иджен, то при группе 5 человек это будет долларов по 200 на 2 дня.

8 секунд свободного падения

Когда летишь, уже о тросах не думаешь, а вот, когда стоишь на краю, думаешь, какой же ты ИДИОТ, что за свои деньги, такой страх.

8 секунд свободного падения

После прыжка девушка до сих пор собирает аудиторию друзей - знакомых и в красках описывает КАК это было!

Путешествие для мягких игрушек

ну да, если также учесть особенности рос. почты, то не исключено, что и потерять могут.

Охота на кенгуру

"Несклоняемые существительные одушевленные относятся, как правило, к мужскому роду: кенгуру, шимпанзе и т.д. Однако, если слово употреблено для наименования животных женского пола, то оно выступает как существительное женского рода: кенгуру (шимпанзе) кормила детеныша." http://otvet.mail.ru/question/20305972/

Самый магический семинар Дмитрия Домбровского

Хорошая вещь для определенных людей.

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