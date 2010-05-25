Кровь для геймеров Маркетологи и бренд-менеджеры всего мира каждый день ломают голову над привлекательностью своих продуктов для потребителей. Большая часть их дум связана с внешним видом изделий, повышением его привлекательности, придании ему устойчивых связей с самим продуктом. Что может ассоциироваться с наполнением организма силами, если ассоциация необходима для энергетического напитка? Вампиры бы...