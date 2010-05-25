enigmaticworld
На сайте с 18 мая 2010
Рецепты читателей
Кровь для геймеровМаркетологи и бренд-менеджеры всего мира каждый день ломают голову над привлекательностью своих продуктов для потребителей. Большая часть их дум связана с внешним видом изделий, повышением его привлекательности, придании ему устойчивых связей с самим продуктом. Что может ассоциироваться с наполнением организма силами, если ассоциация необходима для энергетического напитка? Вампиры бы...
Рецепты читателей
Кровь для геймеров Маркетологи и бренд-менеджеры всего мира каждый день ломают голову над привлекательностью своих продуктов для потребителей. Большая часть их дум связана с внешним видом изделий, повышением его привлекательности, придании ему устойчивых связей с самим продуктом. Что может ассоциироваться с наполнением организма силами, если ассоциация необходима для энергетического напитка? Вампиры бы...
Путешествия читателей The Village
Огнедышащий монстр в ИндонезииБромо - этот огнедышащий монстр, имеющий в своем жерле ещё четыре вулкана поменьше (диаметр кратера самого Бромо составляет 14 километров), находится он на острове Ява в Индонезии.
Путешествия читателей The Village
Огнедышащий монстр в Индонезии Бромо - этот огнедышащий монстр, имеющий в своем жерле ещё четыре вулкана поменьше (диаметр кратера самого Бромо составляет 14 километров), находится он на острове Ява в Индонезии.
Путешествия читателей The Village
"Дикие" дети в МьянмеВ продолжение темы про аборигенов Австралии, хочется рассказать об удивительных племенах Мьянмы.
Путешествия читателей The Village
"Дикие" дети в Мьянме В продолжение темы про аборигенов Австралии, хочется рассказать об удивительных племенах Мьянмы.
Путешествия читателей The Village
8 секунд свободного падения8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...
Путешествия читателей The Village
8 секунд свободного падения 8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...
Путешествия читателей The Village
Экскурсия по финансовому кризисуПотеряв работу в кризис теперь уже бывший трейдер Эндрю Луан (Andrew Luan) интересным образом продолжил свою карьеру на Уолл-Стрит, открыв свою небольшую туристическую компанию. Теперь он работает не в Deutsche Bank как ранее и не занимается проблемными активами, а водит туристов на экскурсии по финансовой столице мира. Ключевая программа новоиспеченного экскурсовода – «Тур финансового...
Путешествия читателей The Village
Экскурсия по финансовому кризису Потеряв работу в кризис теперь уже бывший трейдер Эндрю Луан (Andrew Luan) интересным образом продолжил свою карьеру на Уолл-Стрит, открыв свою небольшую туристическую компанию. Теперь он работает не в Deutsche Bank как ранее и не занимается проблемными активами, а водит туристов на экскурсии по финансовой столице мира. Ключевая программа новоиспеченного экскурсовода – «Тур финансового...
Путешествия читателей The Village
Путешествие для мягких игрушекДля тех, у кого нет времени и денег путешествовать самому, интересную идею предложила чешская компания "Toy Traveling", воплотившая в жизнь идею игрушек - путешественников.
Путешествия читателей The Village
Путешествие для мягких игрушек Для тех, у кого нет времени и денег путешествовать самому, интересную идею предложила чешская компания "Toy Traveling", воплотившая в жизнь идею игрушек - путешественников.
Город
Интересные хостелы: хостел-музейДаже в шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти «атмосферный» хостел вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей. Пока вы добираетесь до своей комнаты, вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, алтарь для Будды, азиацкие маски и множество прочих мелочей.
Город
Интересные хостелы: хостел-музей Даже в шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти «атмосферный» хостел вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей. Пока вы добираетесь до своей комнаты, вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, алтарь для Будды, азиацкие маски и множество прочих мелочей.
Путешествия читателей The Village
Охота на кенгуру .Вопреки распространенному мифу, в Австралии не так легко найти дикую кенгуру, скачущую по дорогам и так охотно дающую себя погладить. Таких кенгуру можно встретить только в специальных парках, где прикормленные кенгуру сами подойдут к тебе и весьма назойливо будут просить кушать.
Путешествия читателей The Village
Охота на кенгуру .Вопреки распространенному мифу, в Австралии не так легко найти дикую кенгуру, скачущую по дорогам и так охотно дающую себя погладить. Таких кенгуру можно встретить только в специальных парках, где прикормленные кенгуру сами подойдут к тебе и весьма назойливо будут просить кушать.
Путешествия читателей The Village
"Назад, к истокам" - ретро-транспорт Бирмы Наверное, все мы уже привыкли к транспорту, к такому, какой он есть - космические автомобили, автобусы с кондиционерами, но оказавшись на улицах Бирмы вспоминаешь, что ездить можно на всем, что двигается.
Путешествия читателей The Village