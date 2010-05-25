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enigmaticworld

На сайте с 18 мая 2010

Комментарии17
Темы0
Посты9
Коротко0
Рецепты читателей
Кровь для геймеровМаркетологи и бренд-менеджеры всего мира каждый день ломают голову над привлекательностью своих продуктов для потребителей. Большая часть их дум связана с внешним видом изделий, повышением его привлекательности, придании ему устойчивых связей с самим продуктом. Что может ассоциироваться с наполнением организма силами, если ассоциация необходима для энергетического напитка? Вампиры бы...
16
Рецепты читателей

Кровь для геймеров Маркетологи и бренд-менеджеры всего мира каждый день ломают голову над привлекательностью своих продуктов для потребителей. Большая часть их дум связана с внешним видом изделий, повышением его привлекательности, придании ему устойчивых связей с самим продуктом. Что может ассоциироваться с наполнением организма силами, если ассоциация необходима для энергетического напитка? Вампиры бы...

Путешествия читателей The Village
Огнедышащий монстр в ИндонезииБромо - этот огнедышащий монстр, имеющий в своем жерле ещё четыре вулкана поменьше (диаметр кратера самого Бромо составляет 14 километров), находится он на острове Ява в Индонезии.
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Путешествия читателей The Village

Огнедышащий монстр в Индонезии Бромо - этот огнедышащий монстр, имеющий в своем жерле ещё четыре вулкана поменьше (диаметр кратера самого Бромо составляет 14 километров), находится он на острове Ява в Индонезии.

Путешествия читателей The Village
"Дикие" дети в МьянмеВ продолжение темы про аборигенов Австралии, хочется рассказать об удивительных племенах Мьянмы.
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Путешествия читателей The Village

"Дикие" дети в Мьянме В продолжение темы про аборигенов Австралии, хочется рассказать об удивительных племенах Мьянмы.

Путешествия читателей The Village
8 секунд свободного падения8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет &nbsp;увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...
27
Путешествия читателей The Village

8 секунд свободного падения 8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет &nbsp;увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...

Путешествия читателей The Village
Экскурсия по финансовому кризисуПотеряв работу в кризис теперь уже бывший трейдер Эндрю Луан (Andrew Luan) интересным образом продолжил свою карьеру на Уолл-Стрит, открыв свою небольшую туристическую компанию. Теперь он работает не в Deutsche Bank как ранее и не занимается проблемными активами, а водит туристов на экскурсии по финансовой столице мира. Ключевая программа новоиспеченного экскурсовода – «Тур финансового...
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Путешествия читателей The Village

Экскурсия по финансовому кризису Потеряв работу в кризис теперь уже бывший трейдер Эндрю Луан (Andrew Luan) интересным образом продолжил свою карьеру на Уолл-Стрит, открыв свою небольшую туристическую компанию. Теперь он работает не в Deutsche Bank как ранее и не занимается проблемными активами, а водит туристов на экскурсии по финансовой столице мира. Ключевая программа новоиспеченного экскурсовода – «Тур финансового...

Путешествия читателей The Village
Путешествие для мягких игрушекДля тех, у кого нет времени и денег путешествовать самому, интересную идею предложила чешская компания "Toy Traveling", воплотившая в жизнь идею игрушек - путешественников. 
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Путешествия читателей The Village

Путешествие для мягких игрушек Для тех, у кого нет времени и денег путешествовать самому, интересную идею предложила чешская компания "Toy Traveling", воплотившая в жизнь идею игрушек - путешественников. 

Интересные хостелы: хостел-музей
Город
Интересные хостелы: хостел-музейДаже в&nbsp; шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти&nbsp; «атмосферный» хостел &nbsp;вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей.&nbsp; Пока&nbsp; вы добираетесь до своей комнаты, &nbsp; вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, &nbsp;алтарь для Будды,&nbsp; азиацкие маски и множество прочих мелочей.
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Интересные хостелы: хостел-музей
Город

Интересные хостелы: хостел-музей Даже в&nbsp; шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти&nbsp; «атмосферный» хостел &nbsp;вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей.&nbsp; Пока&nbsp; вы добираетесь до своей комнаты, &nbsp; вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, &nbsp;алтарь для Будды,&nbsp; азиацкие маски и множество прочих мелочей.

Путешествия читателей The Village
Охота на кенгуру  .Вопреки распространенному мифу, в Австралии не так легко найти дикую кенгуру, скачущую по дорогам и так охотно дающую себя погладить. Таких кенгуру можно встретить  только в специальных парках, где прикормленные кенгуру сами подойдут к тебе и весьма назойливо будут  просить кушать.
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Путешествия читателей The Village

Охота на кенгуру   .Вопреки распространенному мифу, в Австралии не так легко найти дикую кенгуру, скачущую по дорогам и так охотно дающую себя погладить. Таких кенгуру можно встретить  только в специальных парках, где прикормленные кенгуру сами подойдут к тебе и весьма назойливо будут  просить кушать.

Путешествия читателей The Village
"Назад, к истокам" - ретро-транспорт Бирмы&nbsp;&nbsp; Наверное, все мы уже привыкли к&nbsp;транспорту, к такому, какой он есть -&nbsp; космические автомобили, автобусы с кондиционерами, но оказавшись на улицах Бирмы&nbsp; вспоминаешь, что ездить можно на всем, что двигается.
1
Путешествия читателей The Village

"Назад, к истокам" - ретро-транспорт Бирмы &nbsp;&nbsp; Наверное, все мы уже привыкли к&nbsp;транспорту, к такому, какой он есть -&nbsp; космические автомобили, автобусы с кондиционерами, но оказавшись на улицах Бирмы&nbsp; вспоминаешь, что ездить можно на всем, что двигается.