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VM

Vlad Min

На сайте с 18 мая 2010

Комментарии45
Темы0
Посты5
Коротко0
Путешествия читателей The Village
ПредчувствиеАвария в горах Колумбии.
8
Путешествия читателей The Village

Предчувствие Авария в горах Колумбии.

Путешествия читателей The Village
Гобийский синдромКругосветное путешествие на мотоцикле. Монголия. Пустыня Гоби.
18
Путешествия читателей The Village

Гобийский синдром Кругосветное путешествие на мотоцикле. Монголия. Пустыня Гоби.

Путешествия читателей The Village
ПереходПереход границы Венесуэла-Колумбия
18
Путешествия читателей The Village

Переход Переход границы Венесуэла-Колумбия

Путешествия читателей The Village
Диванный серфинг в МайамиКакие виды серфинга вам известны wingsurfing, kitesurfing? Я почти уверен, что даже если вы что слышали об этом, то не знаете ничего о «тайном» интернет сообществе, которое в качестве предмета для серфинга используют диваны, а называют они себя не иначе, как «couchsurfers» (диванные серферы). Несмотря на легкомысленное название, вызывающее ассоциации с длинноволосыми подростками...
63
Путешествия читателей The Village

Диванный серфинг в Майами Какие виды серфинга вам известны wingsurfing, kitesurfing? Я почти уверен, что даже если вы что слышали об этом, то не знаете ничего о «тайном» интернет сообществе, которое в качестве предмета для серфинга используют диваны, а называют они себя не иначе, как «couchsurfers» (диванные серферы). Несмотря на легкомысленное название, вызывающее ассоциации с длинноволосыми подростками...

Путешествия читателей The Village
Затерянный мирОтрывки из дневника
17
Путешествия читателей The Village

Затерянный мир Отрывки из дневника