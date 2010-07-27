Диванный серфинг в Майами Какие виды серфинга вам известны wingsurfing, kitesurfing? Я почти уверен, что даже если вы что слышали об этом, то не знаете ничего о «тайном» интернет сообществе, которое в качестве предмета для серфинга используют диваны, а называют они себя не иначе, как «couchsurfers» (диванные серферы). Несмотря на легкомысленное название, вызывающее ассоциации с длинноволосыми подростками...