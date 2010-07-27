Vlad Min
На сайте с 18 мая 2010
Путешествия читателей The Village
Предчувствие Авария в горах Колумбии.
Путешествия читателей The Village
Гобийский синдромКругосветное путешествие на мотоцикле. Монголия. Пустыня Гоби.
Путешествия читателей The Village
Гобийский синдром Кругосветное путешествие на мотоцикле. Монголия. Пустыня Гоби.
Путешествия читателей The Village
Переход Переход границы Венесуэла-Колумбия
Путешествия читателей The Village
Диванный серфинг в МайамиКакие виды серфинга вам известны wingsurfing, kitesurfing? Я почти уверен, что даже если вы что слышали об этом, то не знаете ничего о «тайном» интернет сообществе, которое в качестве предмета для серфинга используют диваны, а называют они себя не иначе, как «couchsurfers» (диванные серферы). Несмотря на легкомысленное название, вызывающее ассоциации с длинноволосыми подростками...
Путешествия читателей The Village
Диванный серфинг в Майами Какие виды серфинга вам известны wingsurfing, kitesurfing? Я почти уверен, что даже если вы что слышали об этом, то не знаете ничего о «тайном» интернет сообществе, которое в качестве предмета для серфинга используют диваны, а называют они себя не иначе, как «couchsurfers» (диванные серферы). Несмотря на легкомысленное название, вызывающее ассоциации с длинноволосыми подростками...
Путешествия читателей The Village