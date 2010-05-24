вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии6
Темы0
Посты2
Коротко0
P

phm

На сайте с 21 мая 2010

Комментарии6
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Шоколадные вазочкиСегодня мы расскажем вам как быстро и просто изготовить вазочки из чистого шоколада, годные к употреблению. 
26
Рецепты читателей

Шоколадные вазочки Сегодня мы расскажем вам как быстро и просто изготовить вазочки из чистого шоколада, годные к употреблению. 

Рецепты читателей
Необыкновенные цветочные десертыДесерт &nbsp;- это всегда удовольствие. Вкус, сладость, тает на языке… Но давайте не будем забывать про визуальное удовольствие, десерт должен быть красив, а у нас на сайте он должен быть необычно красив, неожиданно.&nbsp;Десерт, который мы приготовим сегодня, непременно вызовет бурю эмоций у ваших гостей. Встречайте, наш десерт.
22
Рецепты читателей

Необыкновенные цветочные десерты Десерт &nbsp;- это всегда удовольствие. Вкус, сладость, тает на языке… Но давайте не будем забывать про визуальное удовольствие, десерт должен быть красив, а у нас на сайте он должен быть необычно красив, неожиданно.&nbsp;Десерт, который мы приготовим сегодня, непременно вызовет бурю эмоций у ваших гостей. Встречайте, наш десерт.