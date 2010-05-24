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На сайте с 21 мая 2010
Рецепты читателей
Шоколадные вазочкиСегодня мы расскажем вам как быстро и просто изготовить вазочки из чистого шоколада, годные к употреблению.
Рецепты читателей
Шоколадные вазочки Сегодня мы расскажем вам как быстро и просто изготовить вазочки из чистого шоколада, годные к употреблению.
Рецепты читателей
Необыкновенные цветочные десертыДесерт - это всегда удовольствие. Вкус, сладость, тает на языке… Но давайте не будем забывать про визуальное удовольствие, десерт должен быть красив, а у нас на сайте он должен быть необычно красив, неожиданно. Десерт, который мы приготовим сегодня, непременно вызовет бурю эмоций у ваших гостей. Встречайте, наш десерт.
Рецепты читателей