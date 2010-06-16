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ЕЕ

Евгения Е.

На сайте с 30 мая 2010

Комментарии61
Темы0
Посты5
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Картофель по-деревенски

Так вот как делается картошка по-деревенски! :)
Большое спасибо за рецепт. Оказывается, не так уж и сложно, надо попробовать.)

Киш с лососем и укропом

Спасибо! Обязательно как-нибудь попробую. Возможно, поэкспериментирую с начинкой.)

Микс-салат с перепелками

Не нашла в магазине перепелок...:(
А курицей или индюшкой можно заменить? Сильно перепелка от них по вкусу отличается?

Рай на Земле

Вы не одиноки в этом своем желании. Иногда вообще думаю о том, чтобы переехать жить за город. А работать дома, через интернет.)
Фотографии вдохновляют, особенно 2 и 4.

Кулинарные флаги

Эх, жаль флага России нет.)
Очень интересно было бы посмотреть, что авторы проекта нафантазировали бы на тему нашего триколора.)

Мой рецепт: фруктовый салат в папайе!

Любопытно попробовать.)
Конечно, в Москве это удовольствие не из дешевых.)

Хакарл

Есть и пострашнее "деликатесы". Читала, на одном из островов в Средиземном море гурманы любят есть особый сыр с плесенью. Этот сыр оставляют гнить, чтобы в нем завелись личинки. Когда он дойдет до кондиции, есть его нужно в очках, потому что эти личинки, если их потревожить, могут прыгать на расстояние до нескольких метров. Бррр! :)

Love is in - Мохито

Спасибо за рецепт!
Как и многие, люблю этот коктейль. Теперь знаю, как он делается.) Оказывается, совсем не сложно.)

Сезон открыт? Ну тогда поехали!

Попробую первый вариант.)
То что нужно жарким летом, и никакой химии!

А цедру я обычно снимаю по-другому: просто натираю на терке. Если делать аккуратно, то цедра сразу получается без белой части.

Сезон открыт? Ну тогда поехали!

а я ножом обычным срезаю)

Кулинарные флаги

Флаг России можно было сделать из пельменей, голубики и красной икры)

Кулинарные флаги

как дипломированный специалист замечу, что уместнее всего было бы разлитый по снегу "блю кюрасао" и пятна крови - идея русского кабацкого шика и жертвы во имя революции))
да здравствует национальная идея)

Микс-салат с перепелками

Блин, не надоело ещё курей жрать? Купите себе мясо птицы, а не стероидную тушку.

Микс-салат с перепелками

Это Вы мне? Боюсь, Вы не по адресу: я не жру, а ем. Очень жаль, если в Вашем окружении люди именно жрут...

При этом на мой вопрос по существу Вы не ответили. Не надоело еще троллить?

Микс-салат с перепелками

фу как грубо..

Микс-салат с перепелками

Не хотел вас задеть, прошу простить. А ответ мой был к тому, что если не удалось вам найти перепёлок, то лучше заменить их чем угодно, только не курицей, так как в этом мясе от курицы мало что осталось.

Микс-салат с перепелками

хамство это отвратительно, но доля правды в ваших словах про куриное мясо есть..

Микс-салат с перепелками

Ок, я ведь на курице и не настаивала, а спрашивала совета. В рецептах встречаются и перепелки, и цесарки, но найти их мне не удавалось. А что насчет индюшатины? Она тоже плоха?

Микс-салат с перепелками

Вспомнила: еще встречаются в продаже гуси и утки. Может, кем-то из них можно заменить?

Картофель по-деревенски

статья греет серце и жилудок любого беларуса)