Евгения Е.
На сайте с 30 мая 2010
Спасибо! Обязательно как-нибудь попробую. Возможно, поэкспериментирую с начинкой.)
Не нашла в магазине перепелок...:(
А курицей или индюшкой можно заменить? Сильно перепелка от них по вкусу отличается?
Вы не одиноки в этом своем желании. Иногда вообще думаю о том, чтобы переехать жить за город. А работать дома, через интернет.)
Фотографии вдохновляют, особенно 2 и 4.
Эх, жаль флага России нет.)
Очень интересно было бы посмотреть, что авторы проекта нафантазировали бы на тему нашего триколора.)
Любопытно попробовать.)
Конечно, в Москве это удовольствие не из дешевых.)
Есть и пострашнее "деликатесы". Читала, на одном из островов в Средиземном море гурманы любят есть особый сыр с плесенью. Этот сыр оставляют гнить, чтобы в нем завелись личинки. Когда он дойдет до кондиции, есть его нужно в очках, потому что эти личинки, если их потревожить, могут прыгать на расстояние до нескольких метров. Бррр! :)
Спасибо за рецепт!
Как и многие, люблю этот коктейль. Теперь знаю, как он делается.) Оказывается, совсем не сложно.)
Попробую первый вариант.)
То что нужно жарким летом, и никакой химии!
А цедру я обычно снимаю по-другому: просто натираю на терке. Если делать аккуратно, то цедра сразу получается без белой части.
а я ножом обычным срезаю)
Флаг России можно было сделать из пельменей, голубики и красной икры)
как дипломированный специалист замечу, что уместнее всего было бы разлитый по снегу "блю кюрасао" и пятна крови - идея русского кабацкого шика и жертвы во имя революции))
да здравствует национальная идея)
Блин, не надоело ещё курей жрать? Купите себе мясо птицы, а не стероидную тушку.
Это Вы мне? Боюсь, Вы не по адресу: я не жру, а ем. Очень жаль, если в Вашем окружении люди именно жрут...
При этом на мой вопрос по существу Вы не ответили. Не надоело еще троллить?
фу как грубо..
Не хотел вас задеть, прошу простить. А ответ мой был к тому, что если не удалось вам найти перепёлок, то лучше заменить их чем угодно, только не курицей, так как в этом мясе от курицы мало что осталось.
хамство это отвратительно, но доля правды в ваших словах про куриное мясо есть..
Ок, я ведь на курице и не настаивала, а спрашивала совета. В рецептах встречаются и перепелки, и цесарки, но найти их мне не удавалось. А что насчет индюшатины? Она тоже плоха?
Вспомнила: еще встречаются в продаже гуси и утки. Может, кем-то из них можно заменить?
статья греет серце и жилудок любого беларуса)
Так вот как делается картошка по-деревенски! :)
Большое спасибо за рецепт. Оказывается, не так уж и сложно, надо попробовать.)