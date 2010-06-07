Евгения Е.
На сайте с 30 мая 2010
Рецепты читателей
Салат из картошки с перепелиными яйцамиМайонез для заправки салата можно приготовить самостоятельно по приведенному здесь рецепту. Оказывается, это совсем не сложно, и к тому же, такой майонез полезнее покупного. :)
Рецепты читателей
Салат из картошки с перепелиными яйцами Майонез для заправки салата можно приготовить самостоятельно по приведенному здесь рецепту. Оказывается, это совсем не сложно, и к тому же, такой майонез полезнее покупного. :)
Рецепты читателей
Овощной салат с тунцомИмпровизация на тему овощного салата. Тунец можно заменить мясом птицы, ветчиной или любым другим компонентом по вашему вкусу. Получаем по-летнему легкий, но при этом сытный салат.
Рецепты читателей
Овощной салат с тунцом Импровизация на тему овощного салата. Тунец можно заменить мясом птицы, ветчиной или любым другим компонентом по вашему вкусу. Получаем по-летнему легкий, но при этом сытный салат.
Рецепты читателей
Шоколадный мусс с клубникойДесерт для истинных шоколадоголиков. Клубнику можно заменить любыми другими ягодами. Готовится довольно просто, поэтому даже новичок сможет произвести на гостей впечатление опытного кулинара.
Рецепты читателей
Шоколадный мусс с клубникой Десерт для истинных шоколадоголиков. Клубнику можно заменить любыми другими ягодами. Готовится довольно просто, поэтому даже новичок сможет произвести на гостей впечатление опытного кулинара.
Рецепты читателей
Домашнее овсяное печеньеРецепт позаимствован из маминой кулинарной книги и не имеет ничего общего с покупным овсяным печеньем. В последнее время часто его готовлю, получается вкусно и отнимает ну очень мало времени. К основным ингредиентам можно добавить изюм, мак, орехи и так далее – насколько хватит фантазии.
Рецепты читателей
Домашнее овсяное печенье Рецепт позаимствован из маминой кулинарной книги и не имеет ничего общего с покупным овсяным печеньем. В последнее время часто его готовлю, получается вкусно и отнимает ну очень мало времени. К основным ингредиентам можно добавить изюм, мак, орехи и так далее – насколько хватит фантазии.
Рецепты читателей
Суп из спаржи с грибамиХочу поделиться с любителями зеленой спаржи рецептом изысканного супа-пюре. Этот необычный суп вполне достоин того, чтобы удивить им гостей.
Рецепты читателей