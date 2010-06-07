Домашнее овсяное печенье Рецепт позаимствован из маминой кулинарной книги и не имеет ничего общего с покупным овсяным печеньем. В последнее время часто его готовлю, получается вкусно и отнимает ну очень мало времени. К основным ингредиентам можно добавить изюм, мак, орехи и так далее – насколько хватит фантазии.