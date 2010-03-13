a.
На сайте с 23 сентября 2008
фотографии понравились, жаль, что текст скорее комментарии к ним, чем рассказ. но картинки хороши, хороши. некоторые – несомненная удача! прибавляю плюс за фотографии и за выбор места) мечтаю там побывать. спасибо!
отличный пост, спасибо! я дополню, потому что с некоторых пор в курсе) самым серьезным образом собирались слетать этим летом, но не получилось по смешной причине.
мы выбрали жуковский – город с блестящей авиационной репутацией. летают там над красивыми полями, усадьбами и церквушками, посмотреть есть на что) нам предложили 8-местную корзину, то есть семеро смелых плюс пилот. получалось что-то в районе 3500 р. с каждого за час с небольшим воздушных приключений.
вот ссылка, где про все это можно подробнее почитать www.aviatron.ru. одевайтесь теплее)
спасибо за дополнения….плюс вам!
пицунда - это рай, мы приходили на пляж и были там одни! каждый день! не считая мальчика из кафе (который кормил, ставил музыку и посмеивался) и коровы
тут, действительно, стоит объясниться. так как мы были на машине, то не поленились проехаться и до рицы, и до сухума. поэтому в качестве иллюстраций к посту о гаграх есть и сухумские кадры, и фотографии из нового афона, гудауты, пицунды, гагрипша, цандрыпша. признаю, это не очень логично) но так хотелось поделиться безумной красотой абхазии! она, безусловно, заслуживает отдельного сочинения, да.