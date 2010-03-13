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На сайте с 23 сентября 2008

Комментарии20
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Посты4
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Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры

тут, действительно, стоит объясниться. так как мы были на машине, то не поленились проехаться и до рицы, и до сухума. поэтому в качестве иллюстраций к посту о гаграх есть и сухумские кадры, и фотографии из нового афона, гудауты, пицунды, гагрипша, цандрыпша. признаю, это не очень логично) но так хотелось поделиться безумной красотой абхазии! она, безусловно, заслуживает отдельного сочинения, да.

Криминальная Одесса

фотографии понравились, жаль, что текст скорее комментарии к ним, чем рассказ. но картинки хороши, хороши. некоторые – несомненная удача! прибавляю плюс за фотографии и за выбор места) мечтаю там побывать. спасибо!

Почему люди не летают, как. шарики?

отличный пост, спасибо! я дополню, потому что с некоторых пор в курсе) самым серьезным образом собирались слетать этим летом, но не получилось по смешной причине.

мы выбрали жуковский – город с блестящей авиационной репутацией. летают там над красивыми полями, усадьбами и церквушками, посмотреть есть на что) нам предложили 8-местную корзину, то есть семеро смелых плюс пилот. получалось что-то в районе 3500 р. с каждого за час с небольшим воздушных приключений.

вот ссылка, где про все это можно подробнее почитать www.aviatron.ru. одевайтесь теплее)

Почему люди не летают, как. шарики?

спасибо за дополнения….плюс вам!

Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры

пицунда - это рай, мы приходили на пляж и были там одни! каждый день! не считая мальчика из кафе (который кормил, ставил музыку и посмеивался) и коровы