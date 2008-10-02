Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры Информация о том, что Гагры - лучший курорт в СССР и мечта каждого советского инженера, надежно хранится в нашей генетической памяти, и ни топором ее не вырубишь, ни пером, ни безвизовым режимом с разными жаркими странами. Прошлым летом мы, отложив заграничные паспорта до зимы, собрали маленький фордик пляжных шмоток, привязали на крышу прозрачный надувной матрас, включили Jamiroquai и...