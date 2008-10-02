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На сайте с 23 сентября 2008
Путешествия читателей The Village
Якин бросил свою мымру и едет со мною в ГагрыИнформация о том, что Гагры - лучший курорт в СССР и мечта каждого советского инженера, надежно хранится в нашей генетической памяти, и ни топором ее не вырубишь, ни пером, ни безвизовым режимом с разными жаркими странами. Прошлым летом мы, отложив заграничные паспорта до зимы, собрали маленький фордик пляжных шмоток, привязали на крышу прозрачный надувной матрас, включили Jamiroquai и...
Путешествия читателей The Village
Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры Информация о том, что Гагры - лучший курорт в СССР и мечта каждого советского инженера, надежно хранится в нашей генетической памяти, и ни топором ее не вырубишь, ни пером, ни безвизовым режимом с разными жаркими странами. Прошлым летом мы, отложив заграничные паспорта до зимы, собрали маленький фордик пляжных шмоток, привязали на крышу прозрачный надувной матрас, включили Jamiroquai и...
Париж от читателей The Village
Умереть и увидеть ПарижВсе хорошие девочки попадут в рай, все плохие – в Лас-Вегас, а я попаду в Париж.
Париж от читателей The Village
Умереть и увидеть Париж Все хорошие девочки попадут в рай, все плохие – в Лас-Вегас, а я попаду в Париж.
Путешествия читателей The Village
Вы, борг!В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.
Путешествия читателей The Village
Вы, борг! В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.
Путешествия читателей The Village
Дальний восторгВладивосток, разумеется, знаменит. Любой гражданин на улице сообщит вам, не задумываясь, штук пять мифов про Владивосток. Что там водятся мумий тролли, что когда в Москве утро, там вечер, что ехать туда семь суток в поезде и что именно из-за Владивостока в России никогда не запретят авотомобили с правым рулем.
Путешествия читателей The Village