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YC

Yuki Che

На сайте с 8 июня 2010

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Рецепты читателей
КарбонараПаста алла карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara), спагетти с мелкими кусочками гуанчиале (соленой некопченой итальянской свиной щековины), смешанные с соусом из яиц, сыра пармезан и пекорино романо, соли и свежемолотого черного перца. Этот соус доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты. Гуанчиале нередко заменяется панчеттой. Блюдо было изобретено в середине XX...
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Рецепты читателей

Карбонара Паста алла карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara), спагетти с мелкими кусочками гуанчиале (соленой некопченой итальянской свиной щековины), смешанные с соусом из яиц, сыра пармезан и пекорино романо, соли и свежемолотого черного перца. Этот соус доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты. Гуанчиале нередко заменяется панчеттой. Блюдо было изобретено в середине XX...

Рецепты читателей
СангрияСангрия -один из самых популярных напитков Испании.
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Рецепты читателей

Сангрия Сангрия -один из самых популярных напитков Испании.