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НЧ

Нёня Черничко

На сайте с 26 сентября 2008

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Новое место (Киев): Рюмочная «Мужики»

альтернатива реанимации

Как вы боретесь с депрессией и плохим настроением

пожелайте счастья этому человеку. искренне пожелайте. если пока не можете, смейтесь над этим. смейтесь над тем, что у вас болит.

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Маленький большой Грац

текст - золото

Маленький большой Грац

текст - ерунда. кроссовки - золото)))

Маленький большой Грац

скромность - тоже золото)

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