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НЧ

Нёня Черничко

На сайте с 26 сентября 2008

Комментарии241
Темы0
Посты30
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
Укротимый ЛьвовС приходом этой безумной весны в наши головы прокралось легкомыслие, которое повело за собой круглосуточные кутежи, безмерные траты денег и провалы в памяти. Свой Рим мы пропили. Так появился Львов
3
Путешествия по Европе от читателей The Village

Укротимый Львов С приходом этой безумной весны в наши головы прокралось легкомыслие, которое повело за собой круглосуточные кутежи, безмерные траты денег и провалы в памяти. Свой Рим мы пропили. Так появился Львов

Путешествия читателей The Village
Стоки и холмы СтокгольмаЭто не было обычной рабочей поездкой. Сейчас никто за меня ничего не бронировал, никто меня не встречал, никто не ждал, гиды рассказывали о стокгольмских достопримечательностях другим людям
10
Путешествия читателей The Village

Стоки и холмы Стокгольма Это не было обычной рабочей поездкой. Сейчас никто за меня ничего не бронировал, никто меня не встречал, никто не ждал, гиды рассказывали о стокгольмских достопримечательностях другим людям

Поймай, если сможешь: что думают водители про автостоп
Люди в городе
Поймай, если сможешь: что думают водители про автостопВодители рассказывают о своем отношении к автостопу.
85
Поймай, если сможешь: что думают водители про автостоп
Люди в городе

Поймай, если сможешь: что думают водители про автостоп Водители рассказывают о своем отношении к автостопу.

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: как правильно путешествовать по КритуЗдравствуйте! В этом посте речь пойдет о самом большом острове Греции - Крите.
16
Путешествия читателей The Village

TravelGuide: как правильно путешествовать по Криту Здравствуйте! В этом посте речь пойдет о самом большом острове Греции - Крите.

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: Travel CreteЗдравствуйте! В этом посте речь пойдет о самом большом острове Греции - Крите.
11
Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Travel Crete Здравствуйте! В этом посте речь пойдет о самом большом острове Греции - Крите.

Путешествия читателей The Village
Автостоп существуетДо&nbsp;встречи&nbsp;с&nbsp; одним&nbsp;из основоположников автостопа, Антоном&nbsp;Кротовым, об этом способе&nbsp; путешествия&nbsp;мне&nbsp;мало что&nbsp;было известно. Слышал, что&nbsp;автостоп практикуется, но общую картину мое сознание не вырисовывало. Говорить, а тем более осуществить путешествие подобным способом мне и в голову не приходило.
24
Путешествия читателей The Village

Автостоп существует До&nbsp;встречи&nbsp;с&nbsp; одним&nbsp;из основоположников автостопа, Антоном&nbsp;Кротовым, об этом способе&nbsp; путешествия&nbsp;мне&nbsp;мало что&nbsp;было известно. Слышал, что&nbsp;автостоп практикуется, но общую картину мое сознание не вырисовывало. Говорить, а тем более осуществить путешествие подобным способом мне и в голову не приходило.

Путешествия читателей The Village
Лучшие круизные путешествияEсли&nbsp;вы до сих пор считаете, что круизы – это скучное пребывание на борту в компании пожилых людей и унылые, бесконечные волны моря или океана, вы отчасти правы. Именно поэтому я подобрал для вас 5 круизов, которые изменят ваше понимание об этом виде путешествия. Виды из вашей каюты будут неповторимы, а пожилые люди, если они и будут в вашем окружении, покажутся вам как никогда...
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Путешествия читателей The Village

Лучшие круизные путешествия Eсли&nbsp;вы до сих пор считаете, что круизы – это скучное пребывание на борту в компании пожилых людей и унылые, бесконечные волны моря или океана, вы отчасти правы. Именно поэтому я подобрал для вас 5 круизов, которые изменят ваше понимание об этом виде путешествия. Виды из вашей каюты будут неповторимы, а пожилые люди, если они и будут в вашем окружении, покажутся вам как никогда...

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: некоторая СловакияCобираясь в путешествие – я всегда планирую места для посещения.Так было и сейчас: я сел за ноутбук и начал наводить справки по тем местам, которые у нас были в программе. «День 1-й, Татранска Ломница» - говорилось в программе. После того как я увидел фотографии этого небольшого поселка, а затем прекраснейшей, живописной вершины Ломницкий Штит я остановил поиски и позавидовал сам себе.
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Путешествия читателей The Village

TravelGuide: некоторая Словакия Cобираясь в путешествие – я всегда планирую места для посещения.Так было и сейчас: я сел за ноутбук и начал наводить справки по тем местам, которые у нас были в программе. «День 1-й, Татранска Ломница» - говорилось в программе. После того как я увидел фотографии этого небольшого поселка, а затем прекраснейшей, живописной вершины Ломницкий Штит я остановил поиски и позавидовал сам себе.

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: Бали с Роговым«Человек с полуоткрытым ртом», «Мужчина-загар» и просто «Стилист от Рога». Вы, наверное, уже догадываетесь о ком речь. Персона Рогова на сайте более чем обозначима. И несмотря на все камни в его огород (а с моей стороны иногда - булыжников) Рогов интересен.На этот раз, Рогов выступит в необычной для вас, да и для себя, ипостаси – путеводителя.Александр  собрался с мыслями и, вспомнив...
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Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Бали с Роговым «Человек с полуоткрытым ртом», «Мужчина-загар» и просто «Стилист от Рога». Вы, наверное, уже догадываетесь о ком речь. Персона Рогова на сайте более чем обозначима. И несмотря на все камни в его огород (а с моей стороны иногда - булыжников) Рогов интересен.На этот раз, Рогов выступит в необычной для вас, да и для себя, ипостаси – путеводителя.Александр  собрался с мыслями и, вспомнив...

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: Краков с Юрой Шевченко (embilight)Краков идеален для уикендов, соответсвенно, не нужно тратиnь много денег на отели, таскать с собой килограммы багажа (который вы не потеряете в аэропорту) и прочие якори, которые отличают длинное путешествие от двухдневного. Мы не пропагандируем ехать в Краков именно на 2 дня и именно на выходные, ни в коем случае.&nbsp;Просто иногда мы не подозреваем, что так близки к удивительному.
20
Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Краков с Юрой Шевченко (embilight) Краков идеален для уикендов, соответсвенно, не нужно тратиnь много денег на отели, таскать с собой килограммы багажа (который вы не потеряете в аэропорту) и прочие якори, которые отличают длинное путешествие от двухдневного. Мы не пропагандируем ехать в Краков именно на 2 дня и именно на выходные, ни в коем случае.&nbsp;Просто иногда мы не подозреваем, что так близки к удивительному.

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: Дубай с Москва-Петушки«СЕЙЧАС ЕЩЕ РАНО ГОВОРИТЬ о том, на что станет похож Дубай через 10 лет, но шейх Мухаммед готов поспорить, что остальной мир будет гореть желанием его увидеть».
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Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Дубай с Москва-Петушки «СЕЙЧАС ЕЩЕ РАНО ГОВОРИТЬ о том, на что станет похож Дубай через 10 лет, но шейх Мухаммед готов поспорить, что остальной мир будет гореть желанием его увидеть».

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: Amsterdam с Павлом ЗеленскимКак говорят сами амстердамцы, в Амстердаме «запрет на запреты».Город, где писают на улице в писсуары, где женщины лет семидесяти окунут твое лицо в свою бесконечную грудь, где велосипедов больше, чем волос на голове у Пугачевой, где проститутки живут рядом с нормальными семьями.Город совершенно со своей атмосферой и идеологией.
110
Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Amsterdam с Павлом Зеленским Как говорят сами амстердамцы, в Амстердаме «запрет на запреты».Город, где писают на улице в писсуары, где женщины лет семидесяти окунут твое лицо в свою бесконечную грудь, где велосипедов больше, чем волос на голове у Пугачевой, где проститутки живут рядом с нормальными семьями.Город совершенно со своей атмосферой и идеологией.

Путешествия читателей The Village
TravelGuidе: КиевВот наконец-то и пришла очередь Киева в серии TravelGuide.
83
Путешествия читателей The Village

TravelGuidе: Киев Вот наконец-то и пришла очередь Киева в серии TravelGuide.

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: Канны с Евгением Мартовым&nbsp;Здравствуйте!
19
Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Канны с Евгением Мартовым &nbsp;Здравствуйте!

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: Тель – Авив с Евгенией ДворецкойЗдравствуйте!
70
Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Тель – Авив с Евгенией Дворецкой Здравствуйте!

Путешествия читателей The Village
TravelGuide: ВенаМногие города Европы (особенно центральной) похожи друг с другом. Архитектура, космополитизм, толпы туристов, высокие цены на сувениры в центре, кафе под открытым небом.Вена не является особым исключением. Но, во всяком случае, ее нужно понять. Она как капризная манерная дама: то зовет тебя, маня рукой, одетую в бархатную перчатку, то прогоняет отцовским подзатыльником.
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Путешествия читателей The Village

TravelGuide: Вена Многие города Европы (особенно центральной) похожи друг с другом. Архитектура, космополитизм, толпы туристов, высокие цены на сувениры в центре, кафе под открытым небом.Вена не является особым исключением. Но, во всяком случае, ее нужно понять. Она как капризная манерная дама: то зовет тебя, маня рукой, одетую в бархатную перчатку, то прогоняет отцовским подзатыльником.

Путешествия читателей The Village
TravelGuide от Look At Me: КейптаунУзнав, что я еду в Кейптаун, я сначала не знал, радоваться или нет. Уровень преступности в ЮАР на «достойном», высоком уровне. Вечером лучше не высовываться на улицу. Да что там вечером, мои коллеги по работе говорили, чтобы даже днем я никуда не ходил один. Это был первый долгий перелет (пугали меня им тоже). Сидя в самолете, я слал к черту всех, кто меня отговаривал тем или иным...
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Путешествия читателей The Village

TravelGuide от Look At Me: Кейптаун Узнав, что я еду в Кейптаун, я сначала не знал, радоваться или нет. Уровень преступности в ЮАР на «достойном», высоком уровне. Вечером лучше не высовываться на улицу. Да что там вечером, мои коллеги по работе говорили, чтобы даже днем я никуда не ходил один. Это был первый долгий перелет (пугали меня им тоже). Сидя в самолете, я слал к черту всех, кто меня отговаривал тем или иным...

Новый блог на Look At Me: Путешествия
Путешествия читателей The Village
Новый блог на Look At Me: ПутешествияЗдравствуйте!
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Новый блог на Look At Me: Путешествия
Путешествия читателей The Village

Новый блог на Look At Me: Путешествия Здравствуйте!

Путешествия читателей The Village
Венский Гауди – Фриденсрайх ХундертвассерКто был в Вене, наверняка скажет, что улицы ровные, широкие, дома серые, простых форм (не считая, конечно памятников архитектуры).Однако есть в Вене один дом, дом Хундертвассера  который сублимирует нескучную, но все же порою утомляющую ровность и правильность австрийской столицы.Дом находится недалеко от центра города, вдоль и поперек загорожен деревьями, словно таит какую-то тайну.
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Путешествия читателей The Village

Венский Гауди – Фриденсрайх Хундертвассер Кто был в Вене, наверняка скажет, что улицы ровные, широкие, дома серые, простых форм (не считая, конечно памятников архитектуры).Однако есть в Вене один дом, дом Хундертвассера  который сублимирует нескучную, но все же порою утомляющую ровность и правильность австрийской столицы.Дом находится недалеко от центра города, вдоль и поперек загорожен деревьями, словно таит какую-то тайну.

Путешествия читателей The Village
Что же в этой Турции такого?Турция - страна, казалось бы, изъезженная вдоль и поперек туристом практически любой национальности, манит новых гостей и заставляет возвращаться уже побывавших.
22
Путешествия читателей The Village

Что же в этой Турции такого? Турция - страна, казалось бы, изъезженная вдоль и поперек туристом практически любой национальности, манит новых гостей и заставляет возвращаться уже побывавших.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ