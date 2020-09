TravelGuide от Look At Me: Кейптаун Узнав, что я еду в Кейптаун, я сначала не знал, радоваться или нет. Уровень преступности в ЮАР на «достойном», высоком уровне. Вечером лучше не высовываться на улицу. Да что там вечером, мои коллеги по работе говорили, чтобы даже днем я никуда не ходил один. Это был первый долгий перелет (пугали меня им тоже). Сидя в самолете, я слал к черту всех, кто меня отговаривал тем или иным...