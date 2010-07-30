SmartTrip.ru
На сайте с 14 июня 2010
Что такое "хорошо" и что такое "плохо" в Италии
ни в чем себе не отказывайте! :) Законы же для того и пишутся, чтобы было что нарушать.
Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз
Почему-то в контексте "Франция-детям" всегда говорят о Диснейленде. Потому что это мечта бывшего советского поколения и где сейчас можно включить "ностальжи", стоя в очереди на аттракцион. Думаю, нам было бы не менее приятно бывать и в Парке Астерикс, Futuroscope или Terra Botanica.
Почему-то в контексте "Франция-детям" всегда говорят о Диснейленде. Потому что это мечта бывшего советского поколения и где сейчас можно включить "ностальжи", стоя в очереди на аттракцион. Думаю, нам было бы не менее приятно бывать и в Парке Астерикс, Futuroscope или Terra Botanica.
Если б нам об этом рассказали и потом долго не показывали :)
http://smarttrip.ru/?p=4137
Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз
О, спасиб, очень вовремя вы мне эту ссылочку подкинули!
Теперь надо проделать тоже самое во Флоренции и посмотреть что будет :) Хотя, вы знаете, есть такой момент, что могут и во Флоренции не оштрафовать. У меня такая история, например, с одним постом ГИБДД на МКАД сколько раз не проезжала со скоростью 150 км\ч никогда не останавливали, а те, кто едут 130 всегда тормозят. Может вы как и я невидимы для стражей порядка :))))