Что такое "хорошо" и что такое "плохо" в Италии

Находясь в чужой стране вы можете преступить Закон, даже не подозревая об этом. Ведь в России, например, не запрещается облизывать лягушек, а как гласят сказки земноводную тварь можно поцеловать в засос и на утро проснуться с принцессой. Ну. или наоборот. Расскажите об этом в Лос-Анджелесе и местное население будет шокировано. У них лягушек облизывать запрещено, будь вы самый что ни на...