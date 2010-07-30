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SmartTrip.ru

На сайте с 14 июня 2010

Комментарии13
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Посты1
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Путешествия по Европе от читателей The Village
Что такое "хорошо" и что такое "плохо" в ИталииНаходясь в чужой стране вы можете преступить Закон, даже не подозревая об этом. Ведь в России, например, не запрещается облизывать лягушек, а как гласят сказки земноводную тварь можно поцеловать в засос и на утро проснуться с принцессой. Ну. или наоборот. Расскажите об этом в Лос-Анджелесе и местное население будет шокировано. У них лягушек облизывать запрещено, будь вы самый что ни на...
28
Путешествия по Европе от читателей The Village

Что такое "хорошо" и что такое "плохо" в Италии Находясь в чужой стране вы можете преступить Закон, даже не подозревая об этом. Ведь в России, например, не запрещается облизывать лягушек, а как гласят сказки земноводную тварь можно поцеловать в засос и на утро проснуться с принцессой. Ну. или наоборот. Расскажите об этом в Лос-Анджелесе и местное население будет шокировано. У них лягушек облизывать запрещено, будь вы самый что ни на...