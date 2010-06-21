Тайланд: street food culture Уличная еда в Таиланде, что называется, is a must для любого, кто презрел пакетный туризм. А пакетники, кстати, много теряют, избегая хтонического вида забегаловок и мрачных кафе на продуктовых рынках. Чего уж там – они теряют всё лучшее, что есть в гастрономической культуре Таиланда (с Малайзией история та же). И наоборот: отобедав несколько раз в пафосных кондиционированных...