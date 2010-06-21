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На сайте с 21 июня 2010
Путешествия читателей The Village
Тайланд: street food cultureУличная еда в Таиланде, что называется, is a must для любого, кто презрел пакетный туризм. А пакетники, кстати, много теряют, избегая хтонического вида забегаловок и мрачных кафе на продуктовых рынках. Чего уж там – они теряют всё лучшее, что есть в гастрономической культуре Таиланда (с Малайзией история та же). И наоборот: отобедав несколько раз в пафосных кондиционированных...
Путешествия читателей The Village
Тайланд: street food culture Уличная еда в Таиланде, что называется, is a must для любого, кто презрел пакетный туризм. А пакетники, кстати, много теряют, избегая хтонического вида забегаловок и мрачных кафе на продуктовых рынках. Чего уж там – они теряют всё лучшее, что есть в гастрономической культуре Таиланда (с Малайзией история та же). И наоборот: отобедав несколько раз в пафосных кондиционированных...
Рецепты читателей
Тайский тыквенный супВообще, для этого рецепта нужен вок. Но если его в вашей хижине не оказалось, как произошло со мной, сойдут и сковорода с кастрюлей. По крайней мере если мы не ориентируемся на сияние мишленовских путеводных звезд.
Рецепты читателей