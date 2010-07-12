BigBuzzy
На сайте с 25 июня 2010
Ситуация
Дойка коров - настоящее развлечение для жителей городаСовременный экстрим для жителей мегаполиса. Самое интересное, что не каждый-то и сможет!
Ситуация
Дойка коров - настоящее развлечение для жителей города Современный экстрим для жителей мегаполиса. Самое интересное, что не каждый-то и сможет!
Рецепты читателей
Романтическое свидание в ресторане ПЭКОВсем привет, я BigBuzzy - проект для жителей города, который рассказывает - где, когда и как можно отдохнуть с огромной скидкой. Сегодня я предлагаю моим друзьям романтический ужин в центре Москвы, в замечательном ресторане ПЭКО.
Рецепты читателей