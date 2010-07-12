Романтическое свидание в ресторане ПЭКО Всем привет, я BigBuzzy - проект для жителей города, который рассказывает - где, когда и как можно отдохнуть с огромной скидкой. Сегодня я предлагаю моим друзьям романтический ужин в центре Москвы, в замечательном ресторане ПЭКО.