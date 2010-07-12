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BigBuzzy

На сайте с 25 июня 2010

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Ситуация
Дойка коров - настоящее развлечение для жителей городаСовременный экстрим для жителей мегаполиса.  Самое интересное, что не каждый-то и сможет! 
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Ситуация

Дойка коров - настоящее развлечение для жителей города Современный экстрим для жителей мегаполиса.  Самое интересное, что не каждый-то и сможет! 

Рецепты читателей
Романтическое свидание в ресторане ПЭКОВсем привет, я BigBuzzy - проект для жителей города, который рассказывает - где, когда и как можно отдохнуть с огромной скидкой. Сегодня я предлагаю моим друзьям романтический ужин в центре Москвы, в замечательном ресторане ПЭКО.
16
Рецепты читателей

Романтическое свидание в ресторане ПЭКО Всем привет, я BigBuzzy - проект для жителей города, который рассказывает - где, когда и как можно отдохнуть с огромной скидкой. Сегодня я предлагаю моим друзьям романтический ужин в центре Москвы, в замечательном ресторане ПЭКО.