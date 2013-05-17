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ДК

Даша Копылова

На сайте с 28 июня 2010

Комментарии11Темы1Посты38
Коротко0
Городские велопарковки оказались непригодными для использования

"проектировщики не рассчитали реальной ширины колеса вместе с вилкой и замком".
Просто комитет по транспорту ездит исключительно на фиксах.

Люди в городе: Участники тестового ресторанного дня в Петербурге

Даня, почему не рассказал про космическую очередь за фалафелем?)

Квартира недели (Киев)

Я бы носила эти восхитительные обои как платье

В чем найти вдохновение для жизни?

Да все просто. Делайте то, что вам хочется делать. Путь к счастью - это бесприкословное слушание себя.

Люди в городе: Костюмы на Хеллоуин

Больше всего мне понравились люди в костюмах индусов

Внешний вид: Наталья Туровникова, журналист, дизайнер, диджей

Меня покорило слово "торчачесть".

В чем найти вдохновение для жизни?

абсолютно точно, а еще на этом фоне хорошо читаются книжки Зеланда, и если еще пробовать практику применять вообще здорово помогает

Люди в городе: Костюмы на Хеллоуин

индусов пришло не меньше десяти, и они совершенно не говорили по-русски - правда, лидер группы с расстановкой произнес-таки необходимый для бесплатного входа пароль "Я только погреться" (не уверен, что он в курсе, что это значит, но главное - результат))