Даша Копылова
На сайте с 28 июня 2010
Люди в городе: Участники тестового ресторанного дня в Петербурге
Даня, почему не рассказал про космическую очередь за фалафелем?)
Квартира недели (Киев)
Я бы носила эти восхитительные обои как платье
В чем найти вдохновение для жизни?
Да все просто. Делайте то, что вам хочется делать. Путь к счастью - это бесприкословное слушание себя.
Люди в городе: Костюмы на Хеллоуин
Больше всего мне понравились люди в костюмах индусов
Внешний вид: Наталья Туровникова, журналист, дизайнер, диджей
Меня покорило слово "торчачесть".
В чем найти вдохновение для жизни?
абсолютно точно, а еще на этом фоне хорошо читаются книжки Зеланда, и если еще пробовать практику применять вообще здорово помогает
Люди в городе: Костюмы на Хеллоуин
индусов пришло не меньше десяти, и они совершенно не говорили по-русски - правда, лидер группы с расстановкой произнес-таки необходимый для бесплатного входа пароль "Я только погреться" (не уверен, что он в курсе, что это значит, но главное - результат))
"проектировщики не рассчитали реальной ширины колеса вместе с вилкой и замком".
Просто комитет по транспорту ездит исключительно на фиксах.