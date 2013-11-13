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Даша Копылова

На сайте с 28 июня 2010

Комментарии11Темы1Посты38
Коротко0
Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцу
Город
Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцуПетербургские кураторы собираются внедрить в типовой средней школе идеи молодых дизайнеров и узнать, повлияют ли нововведения на учебный процесс. The Village посмотрел, как проходит эксперимент.
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Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцу
Город

Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцу Петербургские кураторы собираются внедрить в типовой средней школе идеи молодых дизайнеров и узнать, повлияют ли нововведения на учебный процесс. The Village посмотрел, как проходит эксперимент.

События

Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта

Граффити-фургоны, которые будут курсировать по городу, несколько выставок и маркет с местными марками уличной одежды — Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта.

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События

Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта Граффити-фургоны, которые будут курсировать по городу, несколько выставок и маркет с местными марками уличной одежды — Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта.

Круглый стол: Уличная еда в Петербурге
Рестораны
Круглый стол: Уличная еда в ПетербургеКаким должен быть петербургский стрит-фуд, почему чиновники против уличной еды и какова цена бургера — The Village публикует беседу представителей ресторанного бизнеса и кулинарных активистов.
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Круглый стол: Уличная еда в Петербурге
Рестораны

Круглый стол: Уличная еда в Петербурге Каким должен быть петербургский стрит-фуд, почему чиновники против уличной еды и какова цена бургера — The Village публикует беседу представителей ресторанного бизнеса и кулинарных активистов.

Как всё устроено: Диктор новостей на телевидении
Как всё устроено
Как всё устроено: Диктор новостей на телевиденииВедущая новостей федерального телеканала рассказала The Village о глупых оговорках в прямом эфире, каталоге причёсок для дикторов и о том, почему сюжеты о политиках предшествуют роликам о бельчатах.
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Как всё устроено: Диктор новостей на телевидении
Как всё устроено

Как всё устроено: Диктор новостей на телевидении Ведущая новостей федерального телеканала рассказала The Village о глупых оговорках в прямом эфире, каталоге причёсок для дикторов и о том, почему сюжеты о политиках предшествуют роликам о бельчатах.

Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга
Туризм
Свежий номер: 8 новых хостелов ПетербургаThe Village побывал в 8 новых хостелах, открывшихся за последний год и выяснил, где снять самое недорогое койко-место, куда селить детей и какие дополнительные услуги предлагают мини-отели.
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Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга
Туризм

Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга The Village побывал в 8 новых хостелах, открывшихся за последний год и выяснил, где снять самое недорогое койко-место, куда селить детей и какие дополнительные услуги предлагают мини-отели.

Фоторепортаж: Столетие петербургского дацана
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Столетие петербургского дацанаВ пятницу в петербургском дацане праздновали столетие со дня первого молебна. Фотограф The Village побывал на церемонии.
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Фоторепортаж: Столетие петербургского дацана
Фоторепортаж

Фоторепортаж: Столетие петербургского дацана В пятницу в петербургском дацане праздновали столетие со дня первого молебна. Фотограф The Village побывал на церемонии.

Гид по проекту «Четверть»
Услуги и покупки
Гид по проекту «Четверть»The Village побывал в пространстве «Четверть» на финальном этапе реконструкции помещений, пообщался с арендаторами и узнал, чем проект привлекает молодых коммерсантов.
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Гид по проекту «Четверть»
Услуги и покупки

Гид по проекту «Четверть» The Village побывал в пространстве «Четверть» на финальном этапе реконструкции помещений, пообщался с арендаторами и узнал, чем проект привлекает молодых коммерсантов.

Личный опыт: Как устроить концерт с помощью краудфандинга?
Личный опыт
Личный опыт: Как устроить концерт с помощью краудфандинга?Николай Бабин — сооснователь краудсорсинг-сайта, с помощью которого устраивали концерты The Big Pink и Ramona Falls рассказал The Village о том, как привезти зарубежного артиста на фанатские взносы.
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Личный опыт: Как устроить концерт с помощью краудфандинга?
Личный опыт

Личный опыт: Как устроить концерт с помощью краудфандинга? Николай Бабин — сооснователь краудсорсинг-сайта, с помощью которого устраивали концерты The Big Pink и Ramona Falls рассказал The Village о том, как привезти зарубежного артиста на фанатские взносы.

Рестораны

На Сенной открылся киоск с итальянской едой навынос

На Сенной открылся киоск с итальянской пастой и салатами навынос.

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Рестораны

На Сенной открылся киоск с итальянской едой навынос На Сенной открылся киоск с итальянской пастой и салатами навынос.

Люди в городе: Посетители прачечных самообслуживания
Услуги и покупки
Люди в городе: Посетители прачечных самообслуживанияКорреспондент The Village познакомился с завсегдатаями 6 петербургских прачечных, узнал, зачем они туда ходят и сколько стоит постирать вещи.
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Люди в городе: Посетители прачечных самообслуживания
Услуги и покупки

Люди в городе: Посетители прачечных самообслуживания Корреспондент The Village познакомился с завсегдатаями 6 петербургских прачечных, узнал, зачем они туда ходят и сколько стоит постирать вещи.

Город
8 студенческих объектов городской средыСтуденты-дизайнеры из Мухи предлагают новые объекты для благоустройства Конюшенных улиц, Малой Садовой и Арсенальной набережной. Большинство уже сейчас можно запустить в массовое производство.
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Город

8 студенческих объектов городской среды Студенты-дизайнеры из Мухи предлагают новые объекты для благоустройства Конюшенных улиц, Малой Садовой и Арсенальной набережной. Большинство уже сейчас можно запустить в массовое производство.

Как всё устроено: Работа натурщика
Как всё устроено
Как всё устроено: Работа натурщикаНатурщик с 20-летним стажем анонимно рассказал The Village о профессиональных травмах, популярных позах и борьбе со стеснением.
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Как всё устроено: Работа натурщика
Как всё устроено

Как всё устроено: Работа натурщика Натурщик с 20-летним стажем анонимно рассказал The Village о профессиональных травмах, популярных позах и борьбе со стеснением.

Как всё устроено: Работа каскадёра
Как всё устроено
Как всё устроено: Работа каскадёраПрофессиональный каскадёр анонимно рассказал The Village о сахарных бутылках, горящих детях и о том, почему профессия на самом деле не такая опасная, как все думают.
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Как всё устроено: Работа каскадёра
Как всё устроено

Как всё устроено: Работа каскадёра Профессиональный каскадёр анонимно рассказал The Village о сахарных бутылках, горящих детях и о том, почему профессия на самом деле не такая опасная, как все думают.

Образование

В ИТМО открывают кафедру урбанистики

В рамках магистерской программы на базе ИТМО студентов будут учить инновационным подходам в городском планировании, дизайне и урбанистике. Если курс будет иметь успех, в вузе откроют целую кафедру.

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Образование

В ИТМО открывают кафедру урбанистики В рамках магистерской программы на базе ИТМО студентов будут учить инновационным подходам в городском планировании, дизайне и урбанистике. Если курс будет иметь успех, в вузе откроют целую кафедру.

Ситуация

Вход во все филиалы Русского музея сделают бесплатным на день

21 марта, в честь 115-го дня рождения Русского музея, вход во все его шесть филиалов будет бесплатным.

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Ситуация

Вход во все филиалы Русского музея сделают бесплатным на день 21 марта, в честь 115-го дня рождения Русского музея, вход во все его шесть филиалов будет бесплатным.

Ситуация

«On.Театр» могут закрыть из-за жалоб соседей

Одну из немногих экспериментальных площадок для молодых режиссёров «On.Театр» могут закрыть из-за претензий соседей. 22 марта состоится суд.

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Ситуация

«On.Театр» могут закрыть из-за жалоб соседей Одну из немногих экспериментальных площадок для молодых режиссёров «On.Театр» могут закрыть из-за претензий соседей. 22 марта состоится суд.

«Хочется какого-то фреша»: Как Виталий Милонов встретился с горожанами
Ситуация
«Хочется какого-то фреша»: Как Виталий Милонов встретился с горожанамиВ рамках проекта «Открытая библиотека» Виталий Милонов встретился с горожанами. The Village пытался разобраться в конспиративных православных теориях депутата и концепции вируса гомосексуализма.
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«Хочется какого-то фреша»: Как Виталий Милонов встретился с горожанами
Ситуация

«Хочется какого-то фреша»: Как Виталий Милонов встретился с горожанами В рамках проекта «Открытая библиотека» Виталий Милонов встретился с горожанами. The Village пытался разобраться в конспиративных православных теориях депутата и концепции вируса гомосексуализма.

Рестораны

В Пассаже начали продавать сыроедческие сладости

Создатели сыроедческого интернет-ресторана «Огород» открыли мини-кондитерскую в «Троицком».

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Рестораны

В Пассаже начали продавать сыроедческие сладости Создатели сыроедческого интернет-ресторана «Огород» открыли мини-кондитерскую в «Троицком».

Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга
Люди в городе
Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах ПетербургаТуристический сезон в Петербурге начинается через месяц. Пока 160 хостелов в городе готовятся к наплыву туристов, The Village изучил главные букинг-сайты и собрал отзывы иностранцев о пребывании.
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Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга
Люди в городе

Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга Туристический сезон в Петербурге начинается через месяц. Пока 160 хостелов в городе готовятся к наплыву туристов, The Village изучил главные букинг-сайты и собрал отзывы иностранцев о пребывании.

Есть вопрос: «Что даёт городам статус побратимства?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Что даёт городам статус побратимства?»The Village выяснил, что в действительности даёт городам статус побратимства и чем грозит его потеря.
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Есть вопрос: «Что даёт городам статус побратимства?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Что даёт городам статус побратимства?» The Village выяснил, что в действительности даёт городам статус побратимства и чем грозит его потеря.

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