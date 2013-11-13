Даша Копылова
На сайте с 28 июня 2010
Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцу Петербургские кураторы собираются внедрить в типовой средней школе идеи молодых дизайнеров и узнать, повлияют ли нововведения на учебный процесс. The Village посмотрел, как проходит эксперимент.
Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта
Граффити-фургоны, которые будут курсировать по городу, несколько выставок и маркет с местными марками уличной одежды — Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта.
Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта Граффити-фургоны, которые будут курсировать по городу, несколько выставок и маркет с местными марками уличной одежды — Центр Курёхина на две недели отдадут под фестиваль стрит-арта.
Круглый стол: Уличная еда в Петербурге Каким должен быть петербургский стрит-фуд, почему чиновники против уличной еды и какова цена бургера — The Village публикует беседу представителей ресторанного бизнеса и кулинарных активистов.
Как всё устроено: Диктор новостей на телевидении Ведущая новостей федерального телеканала рассказала The Village о глупых оговорках в прямом эфире, каталоге причёсок для дикторов и о том, почему сюжеты о политиках предшествуют роликам о бельчатах.
Свежий номер: 8 новых хостелов Петербурга The Village побывал в 8 новых хостелах, открывшихся за последний год и выяснил, где снять самое недорогое койко-место, куда селить детей и какие дополнительные услуги предлагают мини-отели.
Фоторепортаж: Столетие петербургского дацана В пятницу в петербургском дацане праздновали столетие со дня первого молебна. Фотограф The Village побывал на церемонии.
Гид по проекту «Четверть» The Village побывал в пространстве «Четверть» на финальном этапе реконструкции помещений, пообщался с арендаторами и узнал, чем проект привлекает молодых коммерсантов.
Личный опыт: Как устроить концерт с помощью краудфандинга? Николай Бабин — сооснователь краудсорсинг-сайта, с помощью которого устраивали концерты The Big Pink и Ramona Falls рассказал The Village о том, как привезти зарубежного артиста на фанатские взносы.
На Сенной открылся киоск с итальянской едой навынос
На Сенной открылся киоск с итальянской пастой и салатами навынос.
На Сенной открылся киоск с итальянской едой навынос На Сенной открылся киоск с итальянской пастой и салатами навынос.
Люди в городе: Посетители прачечных самообслуживания Корреспондент The Village познакомился с завсегдатаями 6 петербургских прачечных, узнал, зачем они туда ходят и сколько стоит постирать вещи.
8 студенческих объектов городской среды Студенты-дизайнеры из Мухи предлагают новые объекты для благоустройства Конюшенных улиц, Малой Садовой и Арсенальной набережной. Большинство уже сейчас можно запустить в массовое производство.
Как всё устроено: Работа натурщика Натурщик с 20-летним стажем анонимно рассказал The Village о профессиональных травмах, популярных позах и борьбе со стеснением.
Как всё устроено: Работа каскадёра Профессиональный каскадёр анонимно рассказал The Village о сахарных бутылках, горящих детях и о том, почему профессия на самом деле не такая опасная, как все думают.
В ИТМО открывают кафедру урбанистики
В рамках магистерской программы на базе ИТМО студентов будут учить инновационным подходам в городском планировании, дизайне и урбанистике. Если курс будет иметь успех, в вузе откроют целую кафедру.
В ИТМО открывают кафедру урбанистики В рамках магистерской программы на базе ИТМО студентов будут учить инновационным подходам в городском планировании, дизайне и урбанистике. Если курс будет иметь успех, в вузе откроют целую кафедру.
Вход во все филиалы Русского музея сделают бесплатным на день
21 марта, в честь 115-го дня рождения Русского музея, вход во все его шесть филиалов будет бесплатным.
Вход во все филиалы Русского музея сделают бесплатным на день 21 марта, в честь 115-го дня рождения Русского музея, вход во все его шесть филиалов будет бесплатным.
«On.Театр» могут закрыть из-за жалоб соседей
Одну из немногих экспериментальных площадок для молодых режиссёров «On.Театр» могут закрыть из-за претензий соседей. 22 марта состоится суд.
«On.Театр» могут закрыть из-за жалоб соседей Одну из немногих экспериментальных площадок для молодых режиссёров «On.Театр» могут закрыть из-за претензий соседей. 22 марта состоится суд.
«Хочется какого-то фреша»: Как Виталий Милонов встретился с горожанами В рамках проекта «Открытая библиотека» Виталий Милонов встретился с горожанами. The Village пытался разобраться в конспиративных православных теориях депутата и концепции вируса гомосексуализма.
В Пассаже начали продавать сыроедческие сладости
Создатели сыроедческого интернет-ресторана «Огород» открыли мини-кондитерскую в «Троицком».