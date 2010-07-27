вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
A

amma

На сайте с 2 октября 2008

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
Таиланд. Храм Изумрудного Будды

эх, как я жалею, что не добралась до этой красоты когда была в Бангкоке!

Греция - Парящие в воздухе скалы

точно!)

Версаль - золото и упитанные рептилии

интересный пост и фото.
но только вот "внушают" что?

Как я полюбила баклажаны

очень красиво выглядит!
обязательно попробую)
p.s.:
терпеть не могу зануд, которые начинают всех и каждого совсем не к месту поучать правилам русского языка. видимо эти фанаты правописания не имеют дело с нашими СМИ - иначе у них случился бы культурный шок))) и вобще начинать коменты с поучений, как минимум, не вежливо!

Брускетта

.... выгдялеть настоящая брускета - все равно что спорить о салате цезарь или оливье....

почему топропала часть комента)))

Брускетта

точно такую брускету (на обычном белом хлебе и без супер наворотов) подают в греческих ресторанчиках))) спорить о том, как должна выглядеть настоящая или оливье - их все равно везде делают по разному, но суть одна!
главное чтоб было вкусно) а эта "простая" брускета очень даже вкусная!

Версаль - золото и упитанные рептилии

уважение)