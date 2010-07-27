Греция - Парящие в воздухе скалы В прошлом году ездили в Грецию, на остров Корфу. И совершенно неожиданно для себя увидели то, что сами греки называют восьмым чудом света. А именно - древнейший и крупнейший монастырский комплекс Метеора. И, несмотря на то, что громким именем «восьмого чуда света» сегодня называют много интересных мест, с греками сложно спорить – место, где расположен этот комплекс, потрясает своим...