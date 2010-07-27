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amma

На сайте с 2 октября 2008

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
Греция - Парящие в воздухе скалыВ прошлом году ездили в Грецию, на остров Корфу. И совершенно неожиданно для себя увидели то, что сами греки называют восьмым чудом света. А именно - древнейший и крупнейший монастырский комплекс Метеора. И, несмотря на то, что громким именем «восьмого чуда света» сегодня называют много интересных мест, с греками сложно спорить – место, где расположен этот комплекс, потрясает своим...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Греция - Парящие в воздухе скалы В прошлом году ездили в Грецию, на остров Корфу. И совершенно неожиданно для себя увидели то, что сами греки называют восьмым чудом света. А именно - древнейший и крупнейший монастырский комплекс Метеора. И, несмотря на то, что громким именем «восьмого чуда света» сегодня называют много интересных мест, с греками сложно спорить – место, где расположен этот комплекс, потрясает своим...