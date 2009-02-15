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Екатеринбург
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Anna Fil'
На сайте с 2 октября 2008
Комментарии
10
Темы
0
Посты
1
Коротко
0
Путешествия читателей The Village
5642 над уровнем моря
г.Эльбрус - самая высокая вершина Европы и России.
33
Путешествия читателей The Village
5642 над уровнем моря
г.Эльбрус - самая высокая вершина Европы и России.
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