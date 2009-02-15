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Екатеринбург
Екатеринбург
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AF

Anna Fil'

На сайте с 2 октября 2008

Комментарии10
Темы0
Посты1
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Путешествия читателей The Village
5642 над уровнем моряг.Эльбрус - самая высокая вершина Европы и России.
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Путешествия читателей The Village

5642 над уровнем моря г.Эльбрус - самая высокая вершина Европы и России.