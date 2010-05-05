вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии44
Темы0
Посты5
Коротко0
А-

Александр -

На сайте с 27 ноября 2007

Комментарии44
Темы0
Посты5
Коротко0
Velo Chopper

ссылка по теме http://cyclepedia.ru/rubrics/choppers

Carhartt x Charge Fixed Gear Bike

http://cyclepedia.ru/content/2-самых-ожидаемых-фикседа

ЧТО ТЫ ЕШЬ?

я уж подумал сразу, что одни вегатерианцы в статье

Ретро – велосипеды Bobbin Bicycles

влюблен!

Skittles Vodka

с редбуллом всяко краше будет =)

Машина Эпохи

вопрос: никто не знает, возможно ли такой сейчас купить? восстановленный

SHOW-ROOM магазина UrbanLine

отлично!

Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)

вам и впрямь нравятся такая чушь?

Woodstock '69

обидно, что то же самое можно найти на википедии.
но за фото спасибо!

Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)

да хуйня, действительно, по сравнению с кедами-то!

Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)

хаха, кеды-то вам что сделали? :)
Почему, если это кому-то интересно, об этом не писать?
Я так понимаю, такое вот исхуйство тоже кому-то все таки интересно?

Woodstock '69

обидно,что можно найти википедию)))

Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)

мне интересно насрать тебе на голову

Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)

но о этого ничего не изменится
хотя нет, масса увеличится

Машина Эпохи

ebay?

Velo Chopper

спасибо) лазаю по сайту с завидным постоянством)

Велозаезд для девушек по Бульварному кольцу пройдёт в эти выходные

спасибо исправили

Загрузить ещё