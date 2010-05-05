Александр -
На сайте с 27 ноября 2007
ЧТО ТЫ ЕШЬ?
я уж подумал сразу, что одни вегатерианцы в статье
Skittles Vodka
с редбуллом всяко краше будет =)
Машина Эпохи
вопрос: никто не знает, возможно ли такой сейчас купить? восстановленный
SHOW-ROOM магазина UrbanLine
отлично!
Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)
вам и впрямь нравятся такая чушь?
Woodstock '69
обидно, что то же самое можно найти на википедии.
обидно, что то же самое можно найти на википедии.
но за фото спасибо!
Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)
да хуйня, действительно, по сравнению с кедами-то!
Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)
хаха, кеды-то вам что сделали? :)
хаха, кеды-то вам что сделали? :)
Почему, если это кому-то интересно, об этом не писать?
Я так понимаю, такое вот исхуйство тоже кому-то все таки интересно?
Woodstock '69
обидно,что можно найти википедию)))
Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)
мне интересно насрать тебе на голову
Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)
но о этого ничего не изменится
но о этого ничего не изменится
хотя нет, масса увеличится
Машина Эпохи
ebay?
Velo Chopper
спасибо) лазаю по сайту с завидным постоянством)
Велозаезд для девушек по Бульварному кольцу пройдёт в эти выходные
спасибо исправили
ссылка по теме http://cyclepedia.ru/rubrics/choppers