Круизные лайнеры с педалями Друзья, хочу рассказать вам про транспортные средства – велосипеды. Не совсем привычные для многих маунтинбайки или совсетские байки (хотя в них тоже есть своя прелесть). Для некоторых это фетиш, на таком велосипеде хочется просто медленно ехать и наслаждаться жизнью, встречать недоумевающие взгляды прохожих. На таких велосипедах нет сверхлегких рам, миллиардов скоростей-передач...