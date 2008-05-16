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А-

Александр -

На сайте с 27 ноября 2007

Комментарии44
Темы0
Посты5
Коротко0
Велосипеды
Bike PorterCopenhagen Parts - &nbsp;молодая датская компания, которая занимается промышленным дизайном, и в частности, - оригинальными деталями для велосипедов.
4
Велосипеды

Bike Porter Copenhagen Parts - &nbsp;молодая датская компания, которая занимается промышленным дизайном, и в частности, - оригинальными деталями для велосипедов.

Велосипеды
GEAR-TO-GEARРазработанный в 1897 году Caroll создан по необычной технологии, которая называется "CAROLL GEAR-TO-GEAR". Суть изобретения - никакой цвети, движение осуществляется аналогом шестереночной передачи, от звезде к звезде. Похожий принцип используется в любой коробке передач авто или планетарных втулках велосипедов.&nbsp;
12
Велосипеды

GEAR-TO-GEAR Разработанный в 1897 году Caroll создан по необычной технологии, которая называется "CAROLL GEAR-TO-GEAR". Суть изобретения - никакой цвети, движение осуществляется аналогом шестереночной передачи, от звезде к звезде. Похожий принцип используется в любой коробке передач авто или планетарных втулках велосипедов.&nbsp;

Велосипеды
The MonkeyLectricMonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.
19
Велосипеды

The MonkeyLectric MonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.

Велосипеды
Городские байкиНемного позавидуем Европе? У них есть велосипедные дорожки, для них велосипед – уже давно хорошая альтернатива городскому транспорту.
26
Велосипеды

Городские байки Немного позавидуем Европе? У них есть велосипедные дорожки, для них велосипед – уже давно хорошая альтернатива городскому транспорту.

Велосипеды
Круизные лайнеры с педалямиДрузья, хочу рассказать вам про транспортные средства – велосипеды. Не совсем привычные для многих маунтинбайки или совсетские байки (хотя в них тоже есть своя прелесть). Для некоторых это фетиш, на таком велосипеде хочется просто медленно ехать и наслаждаться жизнью, встречать недоумевающие взгляды прохожих. На таких велосипедах нет сверхлегких рам, миллиардов скоростей-передач...
80
Велосипеды

Круизные лайнеры с педалями Друзья, хочу рассказать вам про транспортные средства – велосипеды. Не совсем привычные для многих маунтинбайки или совсетские байки (хотя в них тоже есть своя прелесть). Для некоторых это фетиш, на таком велосипеде хочется просто медленно ехать и наслаждаться жизнью, встречать недоумевающие взгляды прохожих. На таких велосипедах нет сверхлегких рам, миллиардов скоростей-передач...