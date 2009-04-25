2 men 2 bikes 20, 000 miles Эван МакГрегор и Чарли Борман отправляются из Лондона на мотоциклах через весь мир. В период с 14 апреля по 29 июля 2004 года путешественники посетили двенадцать стран, начиная с Великобритании, а затем проездом через Францию, Бельгию, Германию, в Чешскую Республику, Словакию, Украину, Россию, Казахстан, Монголию, Канаду и США. Путешествие заканчивается в Нью-Йорке. Это захватывающее...