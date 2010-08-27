Катерина
На сайте с 12 июля 2010
интересно. вчера я запостила эту запись, и через пару часов ее сняли как копипаст - с моего же сайта, на который была ссылка (что вообще очень странно! я так и не поняла, что сделала не так!)
а тут - дубль два, все слово-в-слово, и никто не думает снимать.
слушайте, а кто тут постоянно опускает рейтинг моим записям? не то чтоб это сильно на что-то влияло, но мне, конечно, интересно знать - кому я чем могла насолить.
"даже для крупногабаритного хлама в таких домах есть отдельное помещение"
вот это меня, кстати, раздражает. на такое помещение всегда, как правило, стоит отдельный код. у нас это 4 цифры + буква. когда голова и так переполнена разными паролями, запоминать еще один от мусорки уже искренне влом) недавно я минут 10 проторчала на жаре с пакетом "пахнущего" мусора, пытаясь вспомнить эти долбаные цифры.
надо будет тоже написать про canary wharf! уже свой взгляд)
ну вот, опять) только обычно сразу на 4 пункта опускается.
надо-надо, тем более, что не хлопотно!
о, класс! обожаю и инжир, и сыр, и пироги. надо готовить)))