Торт "Наполеон" По следам торта "Панчо" решила выложить здесь еще один рецепт знакомого всем торта - на этот раз "Наполеона". И тут я, кстати, понимаю, что рискую, так как почти у каждого "Наполоен" свой - такой, каким печет его бабушка или мама, или такой, какой подают в любимом кафе. Так что я сразу говорю, что ни на что не претендую. Единственное, в чем уверена - мой вариант "Наполеона" очень...