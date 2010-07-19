Катерина
На сайте с 12 июля 2010
Рецепты читателей
Фисташковые печенья к праздникуУпакованные в красивую коробочку, эти фисташковые печенья станут чудесным подарком любимым людям, которых вы захотите удивить и порадовать. Готовятся без муки и масла!
Рецепты читателей
Фисташковые печенья к празднику Упакованные в красивую коробочку, эти фисташковые печенья станут чудесным подарком любимым людям, которых вы захотите удивить и порадовать. Готовятся без муки и масла!
Рецепты читателей
Классическая творожная запеканкаЛюбимая еда из детства. Мама готовила мне, потому что это полезно, а я всегда уплетала, потому что вкусно
Рецепты читателей
Классическая творожная запеканка Любимая еда из детства. Мама готовила мне, потому что это полезно, а я всегда уплетала, потому что вкусно
Рецепты читателей
Фруктово-ягодный крамбл Теплый десерт для самых любимых
Рецепты читателей
Баклажанная икраБаклажанная икра - блюдо на редкость универсальное. Подходит как вегетарианцам (так как содержит только овощи), так и мясоедам (говорят, ею отлично закусывать шашлык). Может быть подана и в качестве закуски, и в качестве гарнира и даже в качестве основного блюда - если макать в нее вкусный хлеб. К тому же, ее можно закрутить и есть весь год. Вот вам и витамины на зиму!Рецептов (как...
Рецепты читателей
Баклажанная икра Баклажанная икра - блюдо на редкость универсальное. Подходит как вегетарианцам (так как содержит только овощи), так и мясоедам (говорят, ею отлично закусывать шашлык). Может быть подана и в качестве закуски, и в качестве гарнира и даже в качестве основного блюда - если макать в нее вкусный хлеб. К тому же, ее можно закрутить и есть весь год. Вот вам и витамины на зиму!Рецептов (как...
Рецепты читателей
Торт "Наполеон"По следам торта "Панчо" решила выложить здесь еще один рецепт знакомого всем торта - на этот раз "Наполеона". И тут я, кстати, понимаю, что рискую, так как почти у каждого "Наполоен" свой - такой, каким печет его бабушка или мама, или такой, какой подают в любимом кафе. Так что я сразу говорю, что ни на что не претендую. Единственное, в чем уверена - мой вариант "Наполеона" очень...
Рецепты читателей
Торт "Наполеон" По следам торта "Панчо" решила выложить здесь еще один рецепт знакомого всем торта - на этот раз "Наполеона". И тут я, кстати, понимаю, что рискую, так как почти у каждого "Наполоен" свой - такой, каким печет его бабушка или мама, или такой, какой подают в любимом кафе. Так что я сразу говорю, что ни на что не претендую. Единственное, в чем уверена - мой вариант "Наполеона" очень...
Рецепты читателей
Арбузный пирогАбсолютно гениальный, на мой взгляд, способ подачи арбуза: эффектно выглядит, удобно есть. Даже странно, что повсеместного распространения он до сих пор не получил. Но кто мешает нам попробовать? ))
Рецепты читателей
Арбузный пирог Абсолютно гениальный, на мой взгляд, способ подачи арбуза: эффектно выглядит, удобно есть. Даже странно, что повсеместного распространения он до сих пор не получил. Но кто мешает нам попробовать? ))
Рецепты читателей
Сезон виноградаЕсли б я делала этот десерт из черного винограда, я назвала бы его как-нибудь поэтично. Например, "Арлекино" - за ассиметричный крой и несколько театральный вид. Но поскольку виноград здесь белый, пусть будет просто - "десерт из белого винограда в йогуртовом желе".
Рецепты читателей
Сезон винограда Если б я делала этот десерт из черного винограда, я назвала бы его как-нибудь поэтично. Например, "Арлекино" - за ассиметричный крой и несколько театральный вид. Но поскольку виноград здесь белый, пусть будет просто - "десерт из белого винограда в йогуртовом желе".
Рецепты читателей
Такой знакомый "Панчо"Москвичи и гости столицы, уверена, прекрасно знают этот торт! Всегда такой небольшой, кругленький, в пластиковой коробке. Обычно его любят все, но мало кто, наверное, представляет, как сделать этот торт самим. Оказывается, очень легко! Вообще особенных умений никаких не требуется.Принцип такой: печем два коржа, один обычный, а другой с какао. Тот, который с какао, крошим, промазываем...
Рецепты читателей
Такой знакомый "Панчо" Москвичи и гости столицы, уверена, прекрасно знают этот торт! Всегда такой небольшой, кругленький, в пластиковой коробке. Обычно его любят все, но мало кто, наверное, представляет, как сделать этот торт самим. Оказывается, очень легко! Вообще особенных умений никаких не требуется.Принцип такой: печем два коржа, один обычный, а другой с какао. Тот, который с какао, крошим, промазываем...
Рецепты читателей
Два легких десертаНаверное, один из самых легких - во всех смыслах слова - десертов. Буквально несколько минут на готовку и всего 170 ккал на порцию))
Рецепты читателей
Два легких десерта Наверное, один из самых легких - во всех смыслах слова - десертов. Буквально несколько минут на готовку и всего 170 ккал на порцию))
Рецепты читателей
Спасение от жары. Метод индусовЕсли обычные напитки вам уже не помогают, самое время обратиться к опыту индусов - они-то понимают толк в жаре!
Рецепты читателей
Спасение от жары. Метод индусов Если обычные напитки вам уже не помогают, самое время обратиться к опыту индусов - они-то понимают толк в жаре!
Рецепты читателей
Напиток и обед в одном бокалеПоток "Еда" на лукэтми почти пустой. Понимаю - о еде в такую жару думать совершенно не хочется! Но все-таки совсем не есть не получается - желудок требует свое, и, чтобы его особенно не мучить, существуют быстрые и вкусные решения - смузи (smoothie, если совсем корректно). Напиток и еда в одном бокале.
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