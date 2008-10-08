Masha_Ma
На сайте с 7 октября 2008
Рецепты читателей
Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетойДиеты я терпеть не могу, но прочитав в американском блоге “Lifehacker” «10 заповедей, чтобы сбросить 10 фунтов и 10 лет», я решила, что это самый ленивый и приятный способ экспериментировать с диетой. И попробовала.
Рецепты читателей
Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой Диеты я терпеть не могу, но прочитав в американском блоге “Lifehacker” «10 заповедей, чтобы сбросить 10 фунтов и 10 лет», я решила, что это самый ленивый и приятный способ экспериментировать с диетой. И попробовала.
Рецепты читателей
Cook out. Пикник в стиле герл-скаутовCook out – «готовить вне дома». У герл-скаутов есть целые книги рецептов, которые можно применять в походных условиях. Для наших пикников тоже подходит – быстро, легко, вкусно и процесс приготовления превращается в развлечение.
Рецепты читателей
Cook out. Пикник в стиле герл-скаутов Cook out – «готовить вне дома». У герл-скаутов есть целые книги рецептов, которые можно применять в походных условиях. Для наших пикников тоже подходит – быстро, легко, вкусно и процесс приготовления превращается в развлечение.
Рецепты читателей
Белая рыба в винеС детсадовских времен я считала минтай рыбой дешевой и не слишком вкусной. Однако в винно-сливочном соусе она оказалась вполне изысканной. Быстрый и легкий способ приготовления рыбы в вине подходит и для щуки, и для пангасиуса, которого сейчас много расплодилось в супермаркетах.
Рецепты читателей