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КМ

Кирилл Маклауд

На сайте с 21 июля 2010

Комментарии11
Темы0
Посты2
Коротко0
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
Рецепты читателей
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМНадеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!
13
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
Рецепты читателей

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!

Ситуация
Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можноНа уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...
5
Ситуация

Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можно На уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...