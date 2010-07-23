Кирилл Маклауд
На сайте с 21 июля 2010
Рецепты читателей
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!
Ситуация
Перенестись в одно мгновение на Манхэттен теперь можноНа уже полюбившейся светской публике открытой веранде бара “02 lounge” на последнем этаже отеля “Ritz-Carlton Moscow”, произошли серьезные изменения - новое пространство, новая концепция - “MNY: Moscow - New York.” В оформлении террасы декоратор Катя Добрякова использовала самые узнаваемые объекты и стиль обоих мегаполисов.В Нью-Йорке сильно переплелись различные стили искусства...
Ситуация