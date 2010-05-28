Леся Ких
На сайте с 11 октября 2008
огромный плюс за тирамису!
а мы еще иногда играем в ЛОТО :)
очень презабавная игра, я вам скажу
блииииин... ну почему я там не побывала,пока была в Лондоне?=(
я как раз случайно сегодня килограмм морковки купила
Хочу этого дядю себе в мужья!
Он мы бы мне каждый день такую вкуснотищуууу готовил :)
Крутое. обязательно приготовлю!
в шкафу есть грецкий орех и черночлив…надо поробовать=)))
ой, у меня тоже нашлись орехи и чернослив! Побежала пробовать!
с молоком простосупер)
туристы мало знают о восточном лондоне
эх...вроде и путеводитель был хороший с указанием всевозможных блошинных рынков,ан нет...такое место упустила(
есть много прекрасных путеводителей
Hidden London
secret london
london markets
canal walks guide,
pub guide
надо просто уметь искать!
tripadvisor тоже хороший сайт
А еще помните, был конкурс :Напиши историю Love is..., использую вкладыши из жвачки?
На конкурс я так ничего и не отправила, зато тетради были исписаны с картинками Love is ))