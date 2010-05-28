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ЛК

Леся Ких

На сайте с 11 октября 2008

Комментарии14
Темы0
Посты3
Коротко0
"Love Is"

А еще помните, был конкурс :Напиши историю Love is..., использую вкладыши из жвачки?
На конкурс я так ничего и не отправила, зато тетради были исписаны с картинками Love is ))

Комплексный обед

огромный плюс за тирамису!

Неолимпийские Игры

а мы еще иногда играем в ЛОТО :)
очень презабавная игра, я вам скажу

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет

блииииин... ну почему я там не побывала,пока была в Лондоне?=(

Морковная халва

я как раз случайно сегодня килограмм морковки купила

Кулинар, фотограф и фуд-стилист Aran Goyoaga

Хочу этого дядю себе в мужья!
Он мы бы мне каждый день такую вкуснотищуууу готовил :)

Печенье «Шивананда»

Крутое. обязательно приготовлю!

Тарт с черносливом и грецким орехом

в шкафу есть грецкий орех и черночлив…надо поробовать=)))

Тарт с черносливом и грецким орехом

ой, у меня тоже нашлись орехи и чернослив! Побежала пробовать!

Печенье «Шивананда»

с молоком простосупер)

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет

туристы мало знают о восточном лондоне

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет

эх...вроде и путеводитель был хороший с указанием всевозможных блошинных рынков,ан нет...такое место упустила(

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет

есть много прекрасных путеводителей
Hidden London
secret london
london markets
canal walks guide,
pub guide

надо просто уметь искать!
tripadvisor тоже хороший сайт