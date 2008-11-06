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ЛК

Леся Ких

На сайте с 11 октября 2008

Комментарии14
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Рисовое шоколадное печеньеПростой рецепт на каждый день
1
Рецепты читателей

Рисовое шоколадное печенье Простой рецепт на каждый день

Рецепты читателей
Шоколадное печенье?! Запросто!Шоколадное печенье с вишней и фисташками - это просто и вкусно !
45
Рецепты читателей

Шоколадное печенье?! Запросто! Шоколадное печенье с вишней и фисташками - это просто и вкусно !

Рецепты читателей
Шоколадное ФОНДЮ на десертГода два назад, блуждая между полками кухонной утвари, наткнулась на какую-то яркую посудину с шпажками впридачу… Это оказалась небольшая фондюшница на 4 человека. Я её незамедлительно приобрела, ну и через день книжицу с рецептами фондю. До сих пор не нарадусь этой покупке.
9
Рецепты читателей

Шоколадное ФОНДЮ на десерт Года два назад, блуждая между полками кухонной утвари, наткнулась на какую-то яркую посудину с шпажками впридачу… Это оказалась небольшая фондюшница на 4 человека. Я её незамедлительно приобрела, ну и через день книжицу с рецептами фондю. До сих пор не нарадусь этой покупке.