Леся Ких
На сайте с 11 октября 2008
Рецепты читателей
Рисовое шоколадное печенье Простой рецепт на каждый день
Рецепты читателей
Шоколадное печенье?! Запросто!Шоколадное печенье с вишней и фисташками - это просто и вкусно !
Рецепты читателей
Шоколадное печенье?! Запросто! Шоколадное печенье с вишней и фисташками - это просто и вкусно !
Рецепты читателей
Шоколадное ФОНДЮ на десертГода два назад, блуждая между полками кухонной утвари, наткнулась на какую-то яркую посудину с шпажками впридачу… Это оказалась небольшая фондюшница на 4 человека. Я её незамедлительно приобрела, ну и через день книжицу с рецептами фондю. До сих пор не нарадусь этой покупке.
Рецепты читателей