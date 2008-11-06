Шоколадное ФОНДЮ на десерт Года два назад, блуждая между полками кухонной утвари, наткнулась на какую-то яркую посудину с шпажками впридачу… Это оказалась небольшая фондюшница на 4 человека. Я её незамедлительно приобрела, ну и через день книжицу с рецептами фондю. До сих пор не нарадусь этой покупке.