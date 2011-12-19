Мария Глазкова
На сайте с 16 августа 2010
Небогатый выбор пасты для итальянского кафе. Цены демократичные, порции большие. Официанты совсем не справляются, повара не успевают. Двоякое ощущение... Сходите, чтобы было свое мнение.
Нужно сходить, создать новогоднее настроение. А то с такой погодой...
Креативно и свежо. А нет комментариев от сотрудников? Каково им без личного пространства?
Обязательно нужно сходить!!!
>> велопроезд Let's Bike It отменили по требованию Федеральной службы охраны: в этот день в «Лужниках» проходил предвыборный съезд партии «Единая Россия»
Это надо же так народ свой бояться!
Отличная идея =) Этакий перевалочный пункт — для тех, кто постоянно мотается в центре по встречам)
Спасибо за инфографику — стильно и интересно
>> По словам Черникова, данные конструкции размещены незаконно, но их демонтаж стоит очень дорого и поэтому откладывался. Владельцы за свой счет убирать рекламу не хотят, а у правительства не всегда есть на это деньги.
А про постановления суда ребята слышали?
Или они звонили в Мерседес и просили: "Ну уберите ваш лого" — "Не, дорого."
Оборудовали 30%, а денег скорее всего давали на все машины. Больше чем уверена, что опять так и будет.
учите матчасть
Там где Захарова: """А вот репортаж нашей воспитанницы - Ксюши Веренцовой, этим летом побывавшей в столице нашей Родины - городе-Герое Москве....."""
Остальное как-то заснуло, как-то по американски - 90-е
Очень даже плохо! Такое ощущение, что ролики в начале нулевых делали.