вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии32
Темы0
Посты3
Коротко0
МГ

Мария Глазкова

На сайте с 16 августа 2010

Комментарии32
Темы0
Посты3
Коротко0
BBC показал последние два ролика о Москве

Очень даже плохо! Такое ощущение, что ролики в начале нулевых делали.

Новое место: Osteria numero Uno

Небогатый выбор пасты для итальянского кафе. Цены демократичные, порции большие. Официанты совсем не справляются, повара не успевают. Двоякое ощущение... Сходите, чтобы было свое мнение.

Столичные универмаги открывают рождественские ярмарки

Нужно сходить, создать новогоднее настроение. А то с такой погодой...

Офис недели: телеканал «Дождь»

Креативно и свежо. А нет комментариев от сотрудников? Каково им без личного пространства?

Первый фестиваль света пройдёт в Москве

Обязательно нужно сходить!!!

Итоги недели: Велодорожки в Москве

>> велопроезд Let's Bike It отменили по требованию Федеральной службы охраны: в этот день в «Лужниках» проходил предвыборный съезд партии «Единая Россия»

Это надо же так народ свой бояться!

Новое место: Пространство «Циферблат»

Отличная идея =) Этакий перевалочный пункт — для тех, кто постоянно мотается в центре по встречам)

Итоги недели: Будущее московского метро

Спасибо за инфографику — стильно и интересно

Знак «Мерседеса» уберут с Дома на набережной

>> По словам Черникова, данные конструкции размещены незаконно, но их демонтаж стоит очень дорого и поэтому откладывался. Владельцы за свой счет убирать рекламу не хотят, а у правительства не всегда есть на это деньги.

А про постановления суда ребята слышали?
Или они звонили в Мерседес и просили: "Ну уберите ваш лого" — "Не, дорого."

Контакты ГИБДД с водителями будут показывать в режиме онлайн

Оборудовали 30%, а денег скорее всего давали на все машины. Больше чем уверена, что опять так и будет.

Знак «Мерседеса» уберут с Дома на набережной

учите матчасть

BBC показал последние два ролика о Москве

Там где Захарова: """А вот репортаж нашей воспитанницы - Ксюши Веренцовой, этим летом побывавшей в столице нашей Родины - городе-Герое Москве....."""
Остальное как-то заснуло, как-то по американски - 90-е

Загрузить ещё