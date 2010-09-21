Мария Глазкова
На сайте с 16 августа 2010
Ситуация
У Собянина есть планМэр Москвы разместил на сайте Правительства «Комплексный план по решению проблем Московского транспортного узла»
Ситуация
У Собянина есть план Мэр Москвы разместил на сайте Правительства «Комплексный план по решению проблем Московского транспортного узла»
Ситуация
МВД будет торговать «красивыми» номерами на автоМинистерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому автолюбители смогут купить понравившийся гос номер на аукционе
Ситуация