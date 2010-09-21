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МГ

Мария Глазкова

На сайте с 16 августа 2010

Комментарии32
Темы0
Посты3
Коротко0
Ситуация
У Собянина есть планМэр Москвы разместил на сайте Правительства «Комплексный план по решению проблем Московского транспортного узла»
6
Ситуация

У Собянина есть план Мэр Москвы разместил на сайте Правительства «Комплексный план по решению проблем Московского транспортного узла»

Ситуация
МВД будет торговать «красивыми» номерами на автоМинистерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому автолюбители смогут купить понравившийся гос номер на аукционе
13
Ситуация

МВД будет торговать «красивыми» номерами на авто Министерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому автолюбители смогут купить понравившийся гос номер на аукционе

Ситуация
Лужков уберет автомобили с тротуаровТеперь автомобили, которым создают помеху пешеходам, будут заботливо отвозить на штраф-стоянку
5
Ситуация

Лужков уберет автомобили с тротуаров Теперь автомобили, которым создают помеху пешеходам, будут заботливо отвозить на штраф-стоянку