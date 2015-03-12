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NATALIA TREMBO

На сайте с 9 октября 2007

Комментарии25
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Фельдшер скорой помощи

Душевная статья

Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всего

Такие все нервные;)) когда я искала "своего" косметолога, я, не долго думая, записалась к 7 разным специалистам в разные клиникии и даже медицинские центры широкого профиля. Самого высокого эшелона. Никакого бреда я не услышала, более того, все советуют примерно одно и то же. Биоревилитация с аппаратной косметологией во много раз эффективне ручных массажей и самых дорогих кремов, которые банально не доходят до нужной глубины. Ни один врач, хотя объективно можно было предложить, не советовал филлеры или ботокс до 30, наоборот, все советовали оттянуть момент как можно на дольше, чтобы не ходить потом шарпеем;) в общем, где народ видит шарлатанов, не очень понятно. Посмотрите, как выглядела, например, Монро в свои 36, когда умерла и как выглядят современные девушки, разумно ухаживая за лицом у косметолога: они выглядят на 5-7 лет моложе именно благодаря современной косметологии. Для меня правда удивительно, что при таких возможностях современной медицины многие до сих пор боятся или ее хотят тратить деньги на косметолога. Как будто бы приятно отстать от мира лет эдак на 60.

Где купить женскую кожаную куртку: 9 вариантов от 8 до 169 тысяч рублей

Масимо Дутти, мои любимые, 20к

Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровь

Лежите в ПМЦ и будет вам все по высшему разряду;) ибо без денег только книжки хорошие бывают.

Мария Фёдорова, главный редактор Glamour

Молодец, очень достойно!!!

7 причин полюбить советскую мебель

Какой хороший русский язык у автора!

Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое

Какие вопросы, такие и ответы;)

Что делать, если не можешь расплатиться в кафе?

Только паспорт в залоге у бармена в Джипси, только хардкор!;))

Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах

самая хорошая - Архыз в одноразовой таре или Нестле Пьюр Лайф.

Как всё устроено: Учитель йоги

Я могу порекоммендовать Татьяну Казакову, но в последнее время у нее очень мало классов и они, в основной своей массе, достаточно специфические, наподобие йоги для беременных:) Но как инструктор и как человек - потрясающая! http://www.yoga.ru/prepods/404/

Также очень хорошие йоги-индусы в центре Керала - работают в основном без инвентаря, по русски не говорят, цены выше обычного, зато и народу очень мало. http://www.kerala-ayur.ru/

Как всё устроено: Учитель йоги

тоже очень рекомендую Кералу! чудесное место и очень хорошие преподаватели из Индии

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