NATALIA TREMBO
На сайте с 9 октября 2007
Такие все нервные;)) когда я искала "своего" косметолога, я, не долго думая, записалась к 7 разным специалистам в разные клиникии и даже медицинские центры широкого профиля. Самого высокого эшелона. Никакого бреда я не услышала, более того, все советуют примерно одно и то же. Биоревилитация с аппаратной косметологией во много раз эффективне ручных массажей и самых дорогих кремов, которые банально не доходят до нужной глубины. Ни один врач, хотя объективно можно было предложить, не советовал филлеры или ботокс до 30, наоборот, все советовали оттянуть момент как можно на дольше, чтобы не ходить потом шарпеем;) в общем, где народ видит шарлатанов, не очень понятно. Посмотрите, как выглядела, например, Монро в свои 36, когда умерла и как выглядят современные девушки, разумно ухаживая за лицом у косметолога: они выглядят на 5-7 лет моложе именно благодаря современной косметологии. Для меня правда удивительно, что при таких возможностях современной медицины многие до сих пор боятся или ее хотят тратить деньги на косметолога. Как будто бы приятно отстать от мира лет эдак на 60.
Масимо Дутти, мои любимые, 20к
Лежите в ПМЦ и будет вам все по высшему разряду;) ибо без денег только книжки хорошие бывают.
Молодец, очень достойно!!!
Какой хороший русский язык у автора!
Какие вопросы, такие и ответы;)
Только паспорт в залоге у бармена в Джипси, только хардкор!;))
самая хорошая - Архыз в одноразовой таре или Нестле Пьюр Лайф.
Я могу порекоммендовать Татьяну Казакову, но в последнее время у нее очень мало классов и они, в основной своей массе, достаточно специфические, наподобие йоги для беременных:) Но как инструктор и как человек - потрясающая! http://www.yoga.ru/prepods/404/
Также очень хорошие йоги-индусы в центре Керала - работают в основном без инвентаря, по русски не говорят, цены выше обычного, зато и народу очень мало. http://www.kerala-ayur.ru/
тоже очень рекомендую Кералу! чудесное место и очень хорошие преподаватели из Индии
Душевная статья