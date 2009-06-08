NATALIA TREMBO
На сайте с 9 октября 2007
Ситуация
Доставка пиццы на сегвеяхАмериканская сеть пиццерий PAPA JOHN'S запустила уникальную в своем роде акцию: компания объявила о доставке своей пиццы на . сегвеях.
Ситуация
Доставка пиццы на сегвеях Американская сеть пиццерий PAPA JOHN'S запустила уникальную в своем роде акцию: компания объявила о доставке своей пиццы на . сегвеях.
Интерьер недели
Офис рекламного агентства Saatchi&SaatchiАрхитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...
Интерьер недели
Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi Архитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...
Интерьер недели
Офис рекламного агентства «Родная Речь»«Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...
Интерьер недели