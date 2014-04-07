Филипп Миронов
На сайте с 27 сентября 2007
Сендвич с цыпленком - прямо победа. Гамбо мне не понравилось, как делают.
ссылки не работаю в ленте(
пиздец. других слов нет. пожалуй, самый рвущий шаблон материал на village
пара чуваков - это мы с юлей
ну и кто блин был прав?
Гинзе пора перестать давать комменты о своих новых местах. Кто хозяин? Джейми.
Правительство Москвы ПРИЗЫВАЕТ нас пользоваться общественным транспортом, т.е. нас просят оставить машину у дома в будни. У большинства наших домов нет внутренних дворов или в них невозможно разместить автомобили всех жильцов. В центральной части города свернута программа строительства «народных гаражей». Автомобили, принадлежащие жильцам центральной части города не обеспечены стоянками. Согласно проекту, стоимость парковки на улице, у дома, будет составлять 600 рублей в день (при условии получения разрешения на бесплатную парковку в ночное время с 20-00 до 8-00). Таким образом, оплата парковки автомобиля на улице, перед домом, составит порядка 18000 рублей в месяц. Большинство из нас пользуются машиной только по выходным. Прежде всего, потому, что по центру города в будни ездить невозможно. Перегонять машину в 7 утра куда-то, чтобы не платить за парковку, а потом вечером гнать ее обратно – это создавать дополнительную нагрузку на дорожную сеть города. Не решен вопрос с автовладельцами-пенсионерами. Пенсия ветерана труда со всеми надбавками и доплатами составляет 14500 рублей в месяц! Так же, нам не понятно, что делать, если автовладелец на больничном, в отпуске, работает дома или в ночные смены.
При подготовке запускаемого проекта были допущены грубые ошибки в анализе мирового опыта платных парковок в мегаполисах. В крупных городах всего мира жители (резиденты) оплачивают не парковку, а лишь операционные расходы по выдаче резидентных паковочных разрешений и эта сумма не превышает 15-20 евро в месяц! Например, в самом дорогом районе Лондона стоимость резидентного парковочного разрешения составляет 250 фунтов в год.
а со славой зайцевым у них будет коллаб?
все вот любят писать о том, что типа резидентные разрешения в европе стоят так дешево, но только почему-то никто не учитывает факт возможности получить такое разрешение. Их не раздают направо и налево всем желающих собственникам жилища. Максимум 10% получает заветное права пользоваться парковкой и платить за нее копейки. А в очереди на это разрешение стоят не неделями, а даже годами. Почему про Китай мало кто пишет? Почему не поднимается вопрос о том, что нужно продавать в салонах автомобиль только при наличии парковочного места у дома или капитальном паркинге. Мне нравится, что наш русский автомобилист просто вот взял и застолбил за собой место на улице общего пользования и потом жалуется, что его у него отобрали, какой бедненький, машинку поставить ему некуда, так еще и платить заставляют.
Так не забывайте что налоги за использования дорог платят все) причем за мощные машины, которых в москве очень много не малые дньги.... Бензин у нас тоже для добывающей страны очень дорогой, с него огромные акцизы!
Например средний налог на авто в москве 15 тысяч рублей а машин 5млн итого получаем плюс-минус 75млрд рублей ежегодно только прямых налогов на дороги, которые по идее и дожны тратиться на эти дороги. только вот ездить по этим дорогам из года в год лучше не становится. что в центре что на магистралях ямы жуткие и парковаться негде.
Причем транспортный налог у нас один из самых больших в мире! в европе его в половине стран нет или он составляет не более 300 евро в год за любую машину! а у нас он во первых почему то привязан к объему двигателя (как и многие, не вижу связи вообще) так еще и 150 рублей за лошадь это ад! Тоесть с одной стороны государству выгоднее, экономика которого живет за счет нефти выгодно что бы покупали больше бензина а с другой за прожорливую машину надо еще налог по 50-80 тысяч в год платить... А теперь еще и за парковку в центре с чего то вдруг)
ну тогда стоит учесть что и зарплаты во всей европе больше чем в России!
У нас у дома был гараж, наш собственный, любимый, где можно было и велик поставить и шины.В один прекрасный день...приехали мы с дачи-а все гаражи снесли
И! Теперь у нашего дома ставят машины все! А жильцам места нет, это доставляет безумно много неудобств
Что делать тем, кто действительно получил квартиру в центре в наследство, и не получает сотни тысяч, есть машина-да, но это необходимость...а платить за нее 18 т?
Можно сказать-"переходите на общественный транспорт"- ага, подождите на улице зимой автобус, попадите в пробку, подышите рядом с больним человеком. Маршрутки? Мне кажется что у их водителей нет и прав даже
"У нас у дома был гараж, наш собственный, любимый, где можно было и велик поставить и шины.В один прекрасный день...приехали мы с дачи-а все гаражи снесли. И! Теперь у нашего дома ставят машины все!"
Простите, а на основании чего у вас был этот гараж? У вас было выкуплено право на те 6 кв.м. земли, на которые вы поставили ракушку? Если да, то сожалею. Если нет, то это Вы раньше незаконно занимали место, где могли парковаться все.
Про зарплаты такой же миф, как и про медведей с бутылкой водки. Тут смотря с чем сравнивать. На 1000-2000 евро там абсолютное большинство живет. А у нас средняя зп по стране 20 тысяч, вот и кажется что в 4 раза лучше там люди живут) Но на самом то деле если брать именно Москву то средняя зп примерно такая же...
а Собянин пару дней назад сказал что вам делать - поставить шлагбаум во дворе, организовавшись самим
в Польше люди н 500 евро живут в большинстве...
Знали бы вы как это сложно, когда застойщик 10 лет назад территорию только под дом взял, а близлежащая территория не относится к дому и поставить там шлагбаум пытаемся всем тсж уже 7 лет... Вы правда в каком то идеальном мире живете, где все законы исполняются и слово собянина закон)
да, вемля была оформлена в собственность,как то так
выкуплено место
на протяжении года всем жильцам присылали письма о сносе
на всякий слушай все разобрали гаражи- перевезли все что было
и без предупреждения о дне сноса
приехали, снесли, забрали металл
ну у меня знакомая в Париже живет,так вот
у нее зп около 8000 евро
и это не придел
она работает биологом
ну для Бурунди 5500 тоже счастье
если у вас есть право собственности на эту землю, то обращайтесь в суд и решайте вопрос.
на последней прессухе говорили о том, что для местных жителей, в частности для тех, у кого нет придворовой территории сделали и в ближайшее время введут в эксплуатацию круглосуточную бесплатную парковку на 100-120 маниномест. Где на Большом Каретном. Она будет огорожена, то есть любого желающего туда пускать не будут. Чем вам не альтернатива?
нервы,деньги,время
да? вам в лондоне никто не даст пользоваться правами РФ больше года. UK driving licence без перманентной визы не получить. При получении местных прав, Ваш опыт обнулится и страховка на авто будет стоить порядка 4000 тыс фунтов. + цены на бензин.
Это не говоря уже о платном въезде в центр города и о том, что европейцы давно уже задумываются об экологии, и машины без особой в том надобности, в основном активно юзаются выходцами из пост- совка и стран третьего мира.
я еще заглядывал потом, но не суть. Уже вас не было.
да запарили уже битые ссылки постить
"Можно сказать-"переходите на общественный транспорт"- ага, подождите на улице зимой автобус, попадите в пробку, подышите рядом с больним человеком. Маршрутки? Мне кажется что у их водителей нет и прав даже" - подпишусь по д каждым словом. при наличии выбора всегда выбираю автобус-троллейбус-трамвай, но вот после 11 вечера их не дождешься((
Одержимость вызывает уважение — по крайней мере, у меня.
Класс! Аня с маникюра, Анатолий Анатольевич с мужем первой жены, теперь уже вдовцом, и книжка, написанная, но не дам почитать, – абсолютно с опереточным сюжетом интерью получилось. Дико интересное.