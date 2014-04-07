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Филипп Миронов

На сайте с 27 сентября 2007

Комментарии46
Темы0
Посты2
Коротко0
Анатолий Комм: «По итогам я выиграл»

Класс! Аня с маникюра, Анатолий Анатольевич с мужем первой жены, теперь уже вдовцом, и книжка, написанная, но не дам почитать, – абсолютно с опереточным сюжетом интерью получилось. Дико интересное.    

Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве

Сендвич с цыпленком - прямо победа. Гамбо мне не понравилось, как делают. 

Утро в Москве: 23 июля

ссылки не работаю в ленте(

Личный опыт: Как иностранцу получить разрешение на работу

пиздец. других слов нет. пожалуй, самый рвущий шаблон материал на village

Гости столицы: Энди Батлер, основатель Hercules and Love Affair

пара чуваков - это мы с юлей

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

ну и кто блин был прав?

Рестораны Джейми Оливера откроются в Москве и Петербурге в 2013 году

Гинзе пора перестать давать комменты о своих новых местах. Кто хозяин? Джейми.

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

Правительство Москвы ПРИЗЫВАЕТ нас пользоваться общественным транспортом, т.е. нас просят оставить машину у дома в будни. У большинства наших домов нет внутренних дворов или в них невозможно разместить автомобили всех жильцов. В центральной части города свернута программа строительства «народных гаражей». Автомобили, принадлежащие жильцам центральной части города не обеспечены стоянками. Согласно проекту, стоимость парковки на улице, у дома, будет составлять 600 рублей в день (при условии получения разрешения на бесплатную парковку в ночное время с 20-00 до 8-00). Таким образом, оплата парковки автомобиля на улице, перед домом, составит порядка 18000 рублей в месяц. Большинство из нас пользуются машиной только по выходным. Прежде всего, потому, что по центру города в будни ездить невозможно. Перегонять машину в 7 утра куда-то, чтобы не платить за парковку, а потом вечером гнать ее обратно – это создавать дополнительную нагрузку на дорожную сеть города. Не решен вопрос с автовладельцами-пенсионерами. Пенсия ветерана труда со всеми надбавками и доплатами составляет 14500 рублей в месяц! Так же, нам не понятно, что делать, если автовладелец на больничном, в отпуске, работает дома или в ночные смены.

При подготовке запускаемого проекта были допущены грубые ошибки в анализе мирового опыта платных парковок в мегаполисах. В крупных городах всего мира жители (резиденты) оплачивают не парковку, а лишь операционные расходы по выдаче резидентных паковочных разрешений и эта сумма не превышает 15-20 евро в месяц! Например, в самом дорогом районе Лондона стоимость резидентного парковочного разрешения составляет 250 фунтов в год.

Коллекция Maison Martin Margiela for H&M начнёт продаваться 15 ноября

а со славой зайцевым у них будет коллаб?

Бывшие шеф-повара «Стрелки» перебрались в кафе «КМ20»

cool!

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

все вот любят писать о том, что типа резидентные разрешения в европе стоят так дешево, но только почему-то никто не учитывает факт возможности получить такое разрешение. Их не раздают направо и налево всем желающих собственникам жилища. Максимум 10% получает заветное права пользоваться парковкой и платить за нее копейки. А в очереди на это разрешение стоят не неделями, а даже годами. Почему про Китай мало кто пишет? Почему не поднимается вопрос о том, что нужно продавать в салонах автомобиль только при наличии парковочного места у дома или капитальном паркинге. Мне нравится, что наш русский автомобилист просто вот взял и застолбил за собой место на улице общего пользования и потом жалуется, что его у него отобрали, какой бедненький, машинку поставить ему некуда, так еще и платить заставляют.

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

Так не забывайте что налоги за использования дорог платят все) причем за мощные машины, которых в москве очень много не малые дньги.... Бензин у нас тоже для добывающей страны очень дорогой, с него огромные акцизы!
Например средний налог на авто в москве 15 тысяч рублей а машин 5млн итого получаем плюс-минус 75млрд рублей ежегодно только прямых налогов на дороги, которые по идее и дожны тратиться на эти дороги. только вот ездить по этим дорогам из года в год лучше не становится. что в центре что на магистралях ямы жуткие и парковаться негде.

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

Причем транспортный налог у нас один из самых больших в мире! в европе его в половине стран нет или он составляет не более 300 евро в год за любую машину! а у нас он во первых почему то привязан к объему двигателя (как и многие, не вижу связи вообще) так еще и 150 рублей за лошадь это ад! Тоесть с одной стороны государству выгоднее, экономика которого живет за счет нефти выгодно что бы покупали больше бензина а с другой за прожорливую машину надо еще налог по 50-80 тысяч в год платить... А теперь еще и за парковку в центре с чего то вдруг)

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

ну тогда стоит учесть что и зарплаты во всей европе больше чем в России!
У нас у дома был гараж, наш собственный, любимый, где можно было и велик поставить и шины.В один прекрасный день...приехали мы с дачи-а все гаражи снесли
И! Теперь у нашего дома ставят машины все! А жильцам места нет, это доставляет безумно много неудобств
Что делать тем, кто действительно получил квартиру в центре в наследство, и не получает сотни тысяч, есть машина-да, но это необходимость...а платить за нее 18 т?
Можно сказать-"переходите на общественный транспорт"- ага, подождите на улице зимой автобус, попадите в пробку, подышите рядом с больним человеком. Маршрутки? Мне кажется что у их водителей нет и прав даже

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

"У нас у дома был гараж, наш собственный, любимый, где можно было и велик поставить и шины.В один прекрасный день...приехали мы с дачи-а все гаражи снесли. И! Теперь у нашего дома ставят машины все!"

Простите, а на основании чего у вас был этот гараж? У вас было выкуплено право на те 6 кв.м. земли, на которые вы поставили ракушку? Если да, то сожалею. Если нет, то это Вы раньше незаконно занимали место, где могли парковаться все.

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

Про зарплаты такой же миф, как и про медведей с бутылкой водки. Тут смотря с чем сравнивать. На 1000-2000 евро там абсолютное большинство живет. А у нас средняя зп по стране 20 тысяч, вот и кажется что в 4 раза лучше там люди живут) Но на самом то деле если брать именно Москву то средняя зп примерно такая же...

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

а Собянин пару дней назад сказал что вам делать - поставить шлагбаум во дворе, организовавшись самим

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

в Польше люди н 500 евро живут в большинстве...

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

Знали бы вы как это сложно, когда застойщик 10 лет назад территорию только под дом взял, а близлежащая территория не относится к дому и поставить там шлагбаум пытаемся всем тсж уже 7 лет... Вы правда в каком то идеальном мире живете, где все законы исполняются и слово собянина закон)

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

да, вемля была оформлена в собственность,как то так
выкуплено место
на протяжении года всем жильцам присылали письма о сносе
на всякий слушай все разобрали гаражи- перевезли все что было
и без предупреждения о дне сноса
приехали, снесли, забрали металл

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

ну у меня знакомая в Париже живет,так вот
у нее зп около 8000 евро
и это не придел
она работает биологом

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

ну для Бурунди 5500 тоже счастье

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

если у вас есть право собственности на эту землю, то обращайтесь в суд и решайте вопрос.

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

на последней прессухе говорили о том, что для местных жителей, в частности для тех, у кого нет придворовой территории сделали и в ближайшее время введут в эксплуатацию круглосуточную бесплатную парковку на 100-120 маниномест. Где на Большом Каретном. Она будет огорожена, то есть любого желающего туда пускать не будут. Чем вам не альтернатива?

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

нервы,деньги,время

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

да? вам в лондоне никто не даст пользоваться правами РФ больше года. UK driving licence без перманентной визы не получить. При получении местных прав, Ваш опыт обнулится и страховка на авто будет стоить порядка 4000 тыс фунтов. + цены на бензин.
Это не говоря уже о платном въезде в центр города и о том, что европейцы давно уже задумываются об экологии, и машины без особой в том надобности, в основном активно юзаются выходцами из пост- совка и стран третьего мира.

Гости столицы: Энди Батлер, основатель Hercules and Love Affair

я еще заглядывал потом, но не суть. Уже вас не было.

Утро в Москве: 23 июля

да запарили уже битые ссылки постить

Личный опыт: Филипп Миронов о платной парковке под своими окнами

"Можно сказать-"переходите на общественный транспорт"- ага, подождите на улице зимой автобус, попадите в пробку, подышите рядом с больним человеком. Маршрутки? Мне кажется что у их водителей нет и прав даже" - подпишусь по д каждым словом. при наличии выбора всегда выбираю автобус-троллейбус-трамвай, но вот после 11 вечера их не дождешься((

Анатолий Комм: «По итогам я выиграл»

Одержимость вызывает уважение — по крайней мере, у меня.

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