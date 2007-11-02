Слова и вещи-2008 2008 год не был так богат на новые слова, как 2007-ой. Люди разбились на микросообщества и занимались словотворчеством в рамках уже совсем узких социальных коммьюнити. Однако, бегло проанализировав вокабуляр пары дружеских компаний, удалось выудить несколько достойных слов-экспонатов.