Оля Полищук
На сайте с 27 октября 2008
а где все крутые шашлычные сбоку? там минимум 3 аутентичных)
а как такая цифра вообще считается?
ДОКОЛЕ? ЕЩЕ ЦЕЗАРЬ УБЕРИТЕ И ЗАКРЫВАТЬСЯ МОЖНО!
Сергей, пройдитесь по Лиговскому, думаю вы поймете, что мы не брешим)
Честно говоря, прочитав материал, сразу представляешь себе того самого пузатого безвкусного мужика, который бегает вокруг и говорит около памятников - ну че улыбочку, ну приобнимем невесту)
Вам накидать ссылки на еще несколько десятков изданий. которые об этом написали? Давайте не будем)
Егор, это понятно! Но согласитесь, когда в питере вы просечили циан и социальные сети не помогают, хорошо бы знать, где еще можно смотреть. И хорошо бы знать, где удобно смотреть и нет. Все мы искали квартиру и об обозначенных вами проблемах периода после того, как ты нашел заветное объявление нужно посвещать не пост, а целый раздел на сайте.
Нормальная такая кисуля на всех фотках!
А вы подходите к организаторам и говорите о том, что кто-то продает дороже. Всегда помогало. Это нормально - люди должны в одинаковых условиях находится
По-моему, самое время вводить рубрику "Киса-Алиса и люди в городе"!
ощущение именно такое!!
нечто уставшее и сальное)
Оля, "брешим"? Okaay..
Вы в village работаете?)
с глаголом всё нормально. ок,да?
Сделала подборку групп и сайтов. Может кому будет полезно.
Группы ВК, где проверяют объявления и удаляют агентов.
http://vk.com/bez_posrednikov_piter
http://vk.com/bezco
Без проверки ( все подряд, много агентов).
http://vk.com/piter_rent
http://vk.com/vkrealty
http://vk.com/ru.kwiki
Сайт бесплатный (средняя проверка)
http://bez-posrednikov-arenda-piter.ru/
Сайт платный - полностью проверяется. Открытый просмотр (телефоны после оплаты 300 р. на неделю) Мы сняли с мужем именно здесь.
http://www.bezco.ru/
Еще можно здесь поискать
http://kwiki.ru/
http://spb.posrednikovzdes.net/adv.php?city=123&oper=3
Остальные сайты, по моему мнению ( в том числе и те, что участвовали в исследовании выше) совсем захламлены агентами или фейками.
Ну и еще остаются Авито и Сландо(но там ОЧЕНЬ МНОГО агентов).
лёша, таки держитесь :) сейчас начнётся :))
оу оу ... полегче. что то вы на негатив сильно реагируете. при том не по адресу. он полностью прав. я будучи гостем на свадьбе просто ради интереса показал фото со свадьбы (свои) знакомой свадебнице- как вы думаете что сказала? ответ- невеста хорошая а с фотографом не повезло. хотя смотрел я ее фото. тоже самое один в один. и это правда - "Вообще рынок очень жёсткий. Конкуренция среди фотографов высокая в любой отрасли, а у свадебщиков просто зашкаливает. Все друг друга ненавидят" фотографы ищут к чему придраться. это как на обзоре нового автомоб-всё хорошо, но пластик в салоне дешевый. превожу на фото язык- горизонт завален. да и все вас ненавидят. начиная от парикмахерши которую интересуют только деньги и очень бесит что у вас житкие волосы хотя она вам улытся, до дворника загса которому подметать все ваши лепестки и монетки которые собрали уже зеваки, а остались пятикопеечные. и это не зависит от вида фотограва или фотографини. развод кругом.
извените за опечатки - на мобилке писать комментарии трудно
Черт, он классный! Он женат?))