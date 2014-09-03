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Оля Полищук

На сайте с 27 октября 2008

Комментарии108Темы6Посты132
Коротко0
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

Черт, он классный! Он женат?))

Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков

а где все крутые шашлычные сбоку? там минимум 3 аутентичных)

Цифра дня: Рекордный госзаказ от московского метро

а как такая цифра вообще считается?

Из меню «Кризиса жанра» убрали бифштекс в перечном соусе

ДОКОЛЕ? ЕЩЕ ЦЕЗАРЬ УБЕРИТЕ И ЗАКРЫВАТЬСЯ МОЖНО!

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки

Сергей, пройдитесь по Лиговскому, думаю вы поймете, что мы не брешим)

Как всё устроено: Свадебный фотограф

Честно говоря, прочитав материал, сразу представляешь себе того самого пузатого безвкусного мужика, который бегает вокруг и говорит около памятников - ну че улыбочку, ну приобнимем невесту)

В Петербурге появится Starbucks

Вам накидать ссылки на еще несколько десятков изданий. которые об этом написали? Давайте не будем)

Правила съёма: 7 сайтов для поиска квартир в Петербурге

Егор, это понятно! Но согласитесь, когда в питере вы просечили циан и социальные сети не помогают, хорошо бы знать, где еще можно смотреть. И хорошо бы знать, где удобно смотреть и нет. Все мы искали квартиру и об обозначенных вами проблемах периода после того, как ты нашел заветное объявление нужно посвещать не пост, а целый раздел на сайте.

Люди в городе: Как отмечали День ВДВ в парке Горького

Нормальная такая кисуля на всех фотках!

Как на базаре: Маркеты августа

А вы подходите к организаторам и говорите о том, что кто-то продает дороже. Всегда помогало. Это нормально - люди должны в одинаковых условиях находится

Люди в городе: Как отмечали День ВДВ в парке Горького

По-моему, самое время вводить рубрику "Киса-Алиса и люди в городе"!

Как всё устроено: Свадебный фотограф

ощущение именно такое!!
нечто уставшее и сальное)

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки

Оля, "брешим"? Okaay..

Вы в village работаете?)

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки

с глаголом всё нормально. ок,да?

Правила съёма: 7 сайтов для поиска квартир в Петербурге

Сделала подборку групп и сайтов. Может кому будет полезно.

Группы ВК, где проверяют объявления и удаляют агентов.

http://vk.com/bez_posrednikov_piter

http://vk.com/bezco

Без проверки ( все подряд, много агентов).

http://vk.com/piter_rent

http://vk.com/vkrealty

http://vk.com/ru.kwiki

Сайт бесплатный (средняя проверка)

http://bez-posrednikov-arenda-piter.ru/

Сайт платный - полностью проверяется. Открытый просмотр (телефоны после оплаты 300 р. на неделю) Мы сняли с мужем именно здесь.

http://www.bezco.ru/

Еще можно здесь поискать

http://kwiki.ru/

http://spb.posrednikovzdes.net/adv.php?city=123&oper=3

Остальные сайты, по моему мнению ( в том числе и те, что участвовали в исследовании выше) совсем захламлены агентами или фейками.

Ну и еще остаются Авито и Сландо(но там ОЧЕНЬ МНОГО агентов).

Цифра дня: Рекордный госзаказ от московского метро

Эксель.

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

нет)))

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

лёша, таки держитесь :) сейчас начнётся :))

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

А сейчас?:)

Как всё устроено: Свадебный фотограф

оу оу ... полегче.  что то вы на негатив сильно реагируете.  при том не по адресу. он полностью прав.  я будучи гостем на свадьбе просто ради интереса показал фото со свадьбы (свои) знакомой свадебнице- как вы думаете что сказала?  ответ- невеста хорошая а с фотографом не повезло.  хотя смотрел я ее фото. тоже самое один в один.  и это правда - "Вообще рынок очень жёсткий. Конкуренция среди фотографов высокая в любой отрасли, а у свадебщиков просто зашкаливает. Все друг друга ненавидят"   фотографы ищут к чему придраться. это как на обзоре нового автомоб-всё хорошо, но пластик в салоне дешевый.  превожу на фото язык- горизонт завален.  да и все вас ненавидят. начиная от парикмахерши которую интересуют только деньги и очень бесит что у вас житкие волосы хотя она вам улытся, до дворника загса которому подметать все ваши лепестки и монетки которые собрали уже зеваки, а остались пятикопеечные.  и это не зависит от вида фотограва или фотографини.  развод кругом.

Как всё устроено: Свадебный фотограф

извените за опечатки -  на мобилке писать комментарии трудно

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