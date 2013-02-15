Оля Полищук
На сайте с 27 октября 2008
Ситуация
Cубботник The Village: Что брать с собой и как убиратьКак вскопать газон, где взять грабли, зачем брать с собой фрисби, что установят в парке и как во всем этом ориентироваться — рассказываем вам подробно о том, как будем убирать сад им. Баумана.
Ситуация
Cубботник The Village: Что брать с собой и как убирать Как вскопать газон, где взять грабли, зачем брать с собой фрисби, что установят в парке и как во всем этом ориентироваться — рассказываем вам подробно о том, как будем убирать сад им. Баумана.
Weekend
Неизвестный горожанин: Почти ЕвгенийНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история некоего Евгения, крайне необязательного товарища.
Weekend
Неизвестный горожанин: Почти Евгений Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история некоего Евгения, крайне необязательного товарища.
Ситуация
Субботник The Village: Что мы будем делатьПартизанское садоводство, детские мастер-классы, веломастерская, парни из «РосЖКХ», раздельный сбор отходов и игротека на скамейке — мы составили подробный гид по субботнику The Village.
Ситуация
Субботник The Village: Что мы будем делать Партизанское садоводство, детские мастер-классы, веломастерская, парни из «РосЖКХ», раздельный сбор отходов и игротека на скамейке — мы составили подробный гид по субботнику The Village.
Ситуация
День рождения The Village: Зачем нам субботник?В этом месяце нам исполняется 3 года, и как интернет-газета про город мы решили сами сделать что-то полезное для Москвы, а ещё познакомиться с читателями — объясняем, зачем это надо.
Ситуация
День рождения The Village: Зачем нам субботник? В этом месяце нам исполняется 3 года, и как интернет-газета про город мы решили сами сделать что-то полезное для Москвы, а ещё познакомиться с читателями — объясняем, зачем это надо.
Weekend
Неизвестный горожанин: Путь раздолбаяНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня рассказывает, что хорошо разбирается в людях, но в жизни это не главное.
Weekend
Неизвестный горожанин: Путь раздолбая Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня рассказывает, что хорошо разбирается в людях, но в жизни это не главное.
Ситуация
Cтрана и мы: Городские интернет-газеты в России. Часть IIВладивосток, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород — The Village собрал вторую часть с городскими интернет-газетами, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Ситуация
Cтрана и мы: Городские интернет-газеты в России. Часть II Владивосток, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород — The Village собрал вторую часть с городскими интернет-газетами, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Weekend
Неизвестный горожанин: Дело вкусаНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о том, как спор с мамой приводит к мыслям об общественных говномётах.
Weekend
Неизвестный горожанин: Дело вкуса Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о том, как спор с мамой приводит к мыслям об общественных говномётах.
Ситуация
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть I)Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Стерлитамак и Петербург — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать про изменения и объединять горожан.
Ситуация
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть I) Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Стерлитамак и Петербург — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать про изменения и объединять горожан.
Weekend
Неизвестный горожанин: Постоянный фонТипичный москвич около 30 каждую неделю пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история про то, что мы все фоним без остановки и от этого плохо спится.
Weekend
Неизвестный горожанин: Постоянный фон Типичный москвич около 30 каждую неделю пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история про то, что мы все фоним без остановки и от этого плохо спится.
Weekend
Неизвестный горожанин: Мелодия душиНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Довольно печально, думает наш герой, что группа «Наркотики» распалась.
Weekend
Неизвестный горожанин: Мелодия души Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Довольно печально, думает наш герой, что группа «Наркотики» распалась.
Ситуация
Всё о снеге на The VillageВ связи с последними сильными снегопадами в Киеве и Москве The Village вспоминает главные материалы о снеге, вышедшие за последние полтора года. Снеговики и реагенты, сосульки и хроники снегопадов.
Ситуация
Всё о снеге на The Village В связи с последними сильными снегопадами в Киеве и Москве The Village вспоминает главные материалы о снеге, вышедшие за последние полтора года. Снеговики и реагенты, сосульки и хроники снегопадов.
Weekend
Неизвестный горожанин: Скорей бы летоНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история, знакомая каждому: как проводили лето у бабушки в деревне.
Weekend
Неизвестный горожанин: Скорей бы лето Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история, знакомая каждому: как проводили лето у бабушки в деревне.
Weekend
Неизвестный горожанин: Дневник памятиНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о том, почему, давая советы, мы становимся барахольщиками.
Weekend
Неизвестный горожанин: Дневник памяти Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о том, почему, давая советы, мы становимся барахольщиками.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Егор Крецан, шеф-редактор сайта футбольного клубаКаждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Егор Крецан, шеф-редактор сайта футбольного клуба Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Ирландское рагуШеф-повар ирландского паба Mollie's Mews Тимофей Кузнецов рассказал, как приготовить ирландское рагу, или стью, — традиционное блюдо ко Дню святого Патрика.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Ирландское рагу Шеф-повар ирландского паба Mollie's Mews Тимофей Кузнецов рассказал, как приготовить ирландское рагу, или стью, — традиционное блюдо ко Дню святого Патрика.
Weekend
Неизвестный горожанин: Удачи на сдачуНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ненависти к людям, которые отказываются давать сдачу.
Weekend
Неизвестный горожанин: Удачи на сдачу Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ненависти к людям, которые отказываются давать сдачу.
Ситуация
Борис на царстве: Всё о мэре ЛондонаЭлектронная карта убийств, спасение пчёл, общественные велосипеды и Олимпиада без машин — The Village собрал все материалы о решениях импозантного мэра Лондона Бориса Джонсона.
Ситуация
Борис на царстве: Всё о мэре Лондона Электронная карта убийств, спасение пчёл, общественные велосипеды и Олимпиада без машин — The Village собрал все материалы о решениях импозантного мэра Лондона Бориса Джонсона.
Weekend
Неизвестный горожанин: Плохая неделяНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ваших комментариях, о том, что всё бесит, и о весне.
Weekend
Неизвестный горожанин: Плохая неделя Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня о ваших комментариях, о том, что всё бесит, и о весне.
Weekend
Неизвестный горожанин: Еврейский вопросНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. В сегодняшнем выпуске про больной еврейский вопрос и чему стоит поучиться у общины.
Weekend
Неизвестный горожанин: Еврейский вопрос Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. В сегодняшнем выпуске про больной еврейский вопрос и чему стоит поучиться у общины.
Weekend
Неизвестный горожанин: ВраньёНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня ода умению врать и почему делать это надо, как ни странно, правдиво.
Weekend