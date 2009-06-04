NATALIA SKRIPAK
На сайте с 29 октября 2008
Рецепты читателей
Мороженое и другие радости от Paul LowePaul Lowe - фуд-стилист, работающий со многими известными фотографами. Кроме того он ведет очень интересный и познавательный блог Sweet paul . Каждую пятницу там появляются необычные креативные идеи. А каждый понедельник - безумно аппетитные рецепты и фотографии.
Рецепты читателей
Мороженое и другие радости от Paul Lowe Paul Lowe - фуд-стилист, работающий со многими известными фотографами. Кроме того он ведет очень интересный и познавательный блог Sweet paul . Каждую пятницу там появляются необычные креативные идеи. А каждый понедельник - безумно аппетитные рецепты и фотографии.
Рецепты читателей
Едим загородом с Country LivingЛето - пожалуй, самое лучшее время для загородных вечеринок. Самое главное - хорошо к ним подготовиться и предусмотреть все мелочи. Один из важных моментов - это еда. Тем, кому привычное меню российских пикников кажется банальным, будет интересно посмотреть, что предлагает Country Living. На сайте представлено много несложных рецептов аппетитных сэндвичей, салатов, напитков и десертов.
Рецепты читателей