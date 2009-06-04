Едим загородом с Country Living Лето - пожалуй, самое лучшее время для загородных вечеринок. Самое главное - хорошо к ним подготовиться и предусмотреть все мелочи. Один из важных моментов - это еда. Тем, кому привычное меню российских пикников кажется банальным, будет интересно посмотреть, что предлагает Country Living. На сайте представлено много несложных рецептов аппетитных сэндвичей, салатов, напитков и десертов.