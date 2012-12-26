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ГБ

Гоша Биргер

На сайте с 10 октября 2010

Комментарии11
Темы0
Посты6
Коротко0
Куда вложить 100 тысяч рублей?

Слушайте самый полезный совет в этом треде: НЕ В СТАРТАП.

Не за что.

Гид по ярмарке non/fiction: Что читать и что смотреть

С днем рождения, Лиза!

Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1

В Тексас чикен, кстати, никому не советую пробовать. А крылья там ок.

Куда вложить 100 тысяч рублей?
комментарий удалён
Куда вложить 100 тысяч рублей?

Слушайте этого Гошу. Рынок то привлекателен, но сто тысяч это такие копейки на выход.
Да и как со стороны человеку не в теме найти хорошего разработчика или оценить перспективность того или иного приложения? 

Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1

подтверждаю, там просто мерзотнейшие бургеры

Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1

так может вообще не ногой туда?