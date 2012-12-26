ГБ
Гоша Биргер
На сайте с 10 октября 2010
Гид по ярмарке non/fiction: Что читать и что смотреть
С днем рождения, Лиза!
Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1
В Тексас чикен, кстати, никому не советую пробовать. А крылья там ок.
Куда вложить 100 тысяч рублей?
комментарий удалён
Куда вложить 100 тысяч рублей?
Слушайте этого Гошу. Рынок то привлекателен, но сто тысяч это такие копейки на выход.
Слушайте этого Гошу. Рынок то привлекателен, но сто тысяч это такие копейки на выход.
Да и как со стороны человеку не в теме найти хорошего разработчика или оценить перспективность того или иного приложения?
Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1
подтверждаю, там просто мерзотнейшие бургеры
Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1
так может вообще не ногой туда?
так может вообще не ногой туда?
Слушайте самый полезный совет в этом треде: НЕ В СТАРТАП.
Не за что.