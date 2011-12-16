Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом The Village запускает серию материалов о фильмах, сериалах и играх, которые помогают лучше вникнуть в устройство мегаполисов. В первом выпуске — история безумного мэра Чикаго и еще 4 телешоу.