ГБ
Гоша Биргер
На сайте с 10 октября 2010
Ситуация
Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городомThe Village запускает серию материалов о фильмах, сериалах и играх, которые помогают лучше вникнуть в устройство мегаполисов. В первом выпуске — история безумного мэра Чикаго и еще 4 телешоу.
Ситуация
Примерное поведение: 5 сериалов об управлении городом The Village запускает серию материалов о фильмах, сериалах и играх, которые помогают лучше вникнуть в устройство мегаполисов. В первом выпуске — история безумного мэра Чикаго и еще 4 телешоу.
Итоги года 2011
Итоги года — 2011. Пользователи The Village выбрали лучшее в МосквеThe Village объявляет результаты пользовательского голосования за лучшие в 2011 году универмаг, новый магазин, бар, ресторан, а также общественное пространство, выставку, событие и новое место.
Итоги года 2011
Итоги года — 2011. Пользователи The Village выбрали лучшее в Москве The Village объявляет результаты пользовательского голосования за лучшие в 2011 году универмаг, новый магазин, бар, ресторан, а также общественное пространство, выставку, событие и новое место.
Итоги года 2011
Голосование «Итоги года» заканчивается через несколько часовThe Village почти закончил выбирать лучшее в 2011 году. Голосование по трем оставшимся номинациям — «Ресторан», «Событие» и «Выставка» — завершается сегодня в 23:59
Итоги года 2011
Голосование «Итоги года» заканчивается через несколько часов The Village почти закончил выбирать лучшее в 2011 году. Голосование по трем оставшимся номинациям — «Ресторан», «Событие» и «Выставка» — завершается сегодня в 23:59
Итоги года 2011
Начался третий этап голосования «Итоги года»Вместе с читателями The Village выбирает лучший в 2011 году универмаг, новый магазин, бар, ресторан, а также общественное пространство, выставку, событие и лучшее новое место.
Итоги года 2011
Начался третий этап голосования «Итоги года» Вместе с читателями The Village выбирает лучший в 2011 году универмаг, новый магазин, бар, ресторан, а также общественное пространство, выставку, событие и лучшее новое место.
События
Гид по музыкальному фестивалю Blastfest 2011В это воскресенье в клубе Milk культовые группы английского и русского поп-рока 90-х выступят вместе с начинающими командами: Suede и Twiggys против S.C.U.M. и Tesla Boy.
События
Гид по музыкальному фестивалю Blastfest 2011 В это воскресенье в клубе Milk культовые группы английского и русского поп-рока 90-х выступят вместе с начинающими командами: Suede и Twiggys против S.C.U.M. и Tesla Boy.
Итоги года 2011
Начинается второй этап голосования «Итоги года»Совместно с читателями The Village продолжает выбирать лучшие в 2011 году универмаг, новый магазин, бар, ресторан, а также общественное пространство, выставку, событие и лучшее новое место.
Итоги года 2011