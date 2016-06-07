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КК

Катя Ко

На сайте с 10 октября 2010

Комментарии27
Темы0
Посты67
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Перешли границу: Как работать в России из другой страны

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Help! Органическая косметика

http://www.the-village.ru/talks/shops/109-gde-v-moskve-kupit-ekokosmetiku

Где в Москве поиграть в настольный теннис на открытой площадке?

В парке Горького есть 2 места: справа около центрального фонтана и Ping Pong Club

Новые разделы

В разделе "Еда" есть поток "Рецепты шефов" http://www.the-village.ru/village/food/chiefs

Кроме этого есть поток "Рецепты читателей" http://www.the-village.ru/village/food/cookbook?post=112721-homemade-ice-cream.

А какие-то семейно-спортивные мероприятия, наверняка, время от времени будут появляться в сюжете "Планы на лето" http://www.the-village.ru/stories/plans

Скандинавия: Стокгольм, Осло, Копенгаген

Вот здесь неплохая статья с рассказом http://www.lookatme.ru/mag/blogs-mag/weekenders/161915-uikend-v-malmyo-shvedskie-modnye-marki-i-sekondhendy-restoran-andreasa-dalberga-i-shtab-kvartira-tr

Где в Москве купить экокосметику?

Может быть, Вы еще подскажете, что должно быть или чего не должно быть в составе натуральной косметики? Что ее отличает, кроме слов natural, green и organic на упаковке? И как относиться к средствам с пометками типа "натурально на 95%".

Есть ли в ЦАО нормальные бассейны?

Я спрашивала про крытые бассейны, чтобы все дружно не стали советовать «Чайку». 

Где в Москве купить экокосметику?

Да, они вроде используют натуральные ингредиенты. С сайта: "Когда это возможно, мы комбинируем органические ингредиенты, чтобы сохранять свежесть продукта максимально долго естественным путем". Довольно честно.

Нужен ли раздел «Экология» в комьюнити TheVillage?

Мне тоже кажется, что не стоит обсуждать экологию отдельно. Есть же магазины, услуги, архитектура, транспорт. Непонятно только, куда подходят экофестивали.

Где в Москве поиграть в настольный теннис на открытой площадке?
комментарий удалён
Где в Москве купить экокосметику?

Катя, если вы есть в контакте. заходите на нашу страницу http://vk.com/green__store здесь мы пишем статьи по натуральной косметики, выкладываем самую последнюю и актуальную информацию. У нас работаю 2 эксперта (сертифицированный ароматерапевт, и блогер, которая сейчас живет из Германии и знает все о Европейской косметики и био сертификатах, они Вам  ответят на все вопросы и помогут с выбором!