Катя Ко
На сайте с 10 октября 2010
В парке Горького есть 2 места: справа около центрального фонтана и Ping Pong Club
В разделе "Еда" есть поток "Рецепты шефов" http://www.the-village.ru/village/food/chiefs
Кроме этого есть поток "Рецепты читателей" http://www.the-village.ru/village/food/cookbook?post=112721-homemade-ice-cream.
А какие-то семейно-спортивные мероприятия, наверняка, время от времени будут появляться в сюжете "Планы на лето" http://www.the-village.ru/stories/plans
Может быть, Вы еще подскажете, что должно быть или чего не должно быть в составе натуральной косметики? Что ее отличает, кроме слов natural, green и organic на упаковке? И как относиться к средствам с пометками типа "натурально на 95%".
Я спрашивала про крытые бассейны, чтобы все дружно не стали советовать «Чайку».
Да, они вроде используют натуральные ингредиенты. С сайта: "Когда это возможно, мы комбинируем органические ингредиенты, чтобы сохранять свежесть продукта максимально долго естественным путем". Довольно честно.
Мне тоже кажется, что не стоит обсуждать экологию отдельно. Есть же магазины, услуги, архитектура, транспорт. Непонятно только, куда подходят экофестивали.
Катя, если вы есть в контакте. заходите на нашу страницу http://vk.com/green__store здесь мы пишем статьи по натуральной косметики, выкладываем самую последнюю и актуальную информацию. У нас работаю 2 эксперта (сертифицированный ароматерапевт, и блогер, которая сейчас живет из Германии и знает все о Европейской косметики и био сертификатах, они Вам ответят на все вопросы и помогут с выбором!
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