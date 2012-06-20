Катя Ко
На сайте с 10 октября 2010
Люди в городе
Перешли границу: Как работать в России из другой страныThe Village поговорил с пятью горожанами, которые уехали в Америку, Африку или Австралию, но продолжают удалённо работать с российскими компаниями и клиентами.
Люди в городе
Перешли границу: Как работать в России из другой страны The Village поговорил с пятью горожанами, которые уехали в Америку, Африку или Австралию, но продолжают удалённо работать с российскими компаниями и клиентами.
Люди в городе
Люди в городе: Где катаются скейтеры зимойThe Village узнал, где московские скейтеры катаются зимой, учитывая, что в городе нет ни одного крытого скейтпарка.
Люди в городе
Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой The Village узнал, где московские скейтеры катаются зимой, учитывая, что в городе нет ни одного крытого скейтпарка.
Рестораны
Еда в холода: Где поесть на улице зимойMeat Point, «Дары природы», киоск «Стрелки», «Солянки», Williamsburg Studio и другие — The Village выяснил, какие кафе с приличной уличной едой будут работать в Москве всю зиму.
Рестораны
Еда в холода: Где поесть на улице зимой Meat Point, «Дары природы», киоск «Стрелки», «Солянки», Williamsburg Studio и другие — The Village выяснил, какие кафе с приличной уличной едой будут работать в Москве всю зиму.
Галереи
Люди в городе: Первые посетители катка в парке ГорькогоКорреспондент The Village Екатерина Конюшкова побывала вчера на вечеринке по поводу открытия катка в парке Горького и расспросила первых посетителей об их планах на зиму.
Галереи
Люди в городе: Первые посетители катка в парке Горького Корреспондент The Village Екатерина Конюшкова побывала вчера на вечеринке по поводу открытия катка в парке Горького и расспросила первых посетителей об их планах на зиму.
Новое место
Новое место: Osteria della Piazza Bianca На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.
Новое место
Новое место: Osteria della Piazza Bianca На «Белорусской» открылся Osteria della Piazza Bianca — третий по счёту, флагманский и более дорогой ресторан сети Osteria.
Люди в городе
Люди в городе: Посетители Garage Sale о выгодных и спонтанных покупкахКорреспондент The Village побывал на второй распродаже Garage Sale в «Цветном» и расспросил посетителей о спонтанных и недорогих покупках, которые они совершали в жизни.
Люди в городе
Люди в городе: Посетители Garage Sale о выгодных и спонтанных покупках Корреспондент The Village побывал на второй распродаже Garage Sale в «Цветном» и расспросил посетителей о спонтанных и недорогих покупках, которые они совершали в жизни.
Галереи
Люди в городе: Кто покупает книги ночьюКорреспондент The Village Екатерина Конюшкова отправилась в книжный магазин «Москва» на Воздвиженке, который работает круглосуточно, чтобы узнать, кто покупает книги ночью и зачем.
Галереи
Люди в городе: Кто покупает книги ночью Корреспондент The Village Екатерина Конюшкова отправилась в книжный магазин «Москва» на Воздвиженке, который работает круглосуточно, чтобы узнать, кто покупает книги ночью и зачем.
Люди в городе
Любо-дорого: Невесты о свадебных платьяхThe Village побывал на примерке свадебных платьев Vera Wang и узнал у невест, о какой свадьбе они мечтают и что будут делать с платьем после праздника.
Люди в городе
Любо-дорого: Невесты о свадебных платьях The Village побывал на примерке свадебных платьев Vera Wang и узнал у невест, о какой свадьбе они мечтают и что будут делать с платьем после праздника.
Люди в городе
Люди в городе: Кто занимается скандинавской ходьбойЕкатерина Конюшкова побывала в парке Горького, где проходят занятия скандинавской ходьбой, и узнала, чем горожан привлекает этот вид спорта и как на него реагируют окружающие.
Люди в городе
Люди в городе: Кто занимается скандинавской ходьбой Екатерина Конюшкова побывала в парке Горького, где проходят занятия скандинавской ходьбой, и узнала, чем горожан привлекает этот вид спорта и как на него реагируют окружающие.
Рестораны
Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красотыМаникюр, стрижка бороды, покупка одежды — и всё это вместе с обедом: The Village — о кафе при магазинах, салонах красоты, цирюльне и спа.
Рестораны
Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красоты Маникюр, стрижка бороды, покупка одежды — и всё это вместе с обедом: The Village — о кафе при магазинах, салонах красоты, цирюльне и спа.
Галереи
Люди в городе: Москвичи на фестивале BookmarketThe Village побывал на ежегодном книжном фестивале Bookmarket в парке «Музеон» и заглянул в книги, нашедшие там хозяев.
Галереи
Люди в городе: Москвичи на фестивале Bookmarket The Village побывал на ежегодном книжном фестивале Bookmarket в парке «Музеон» и заглянул в книги, нашедшие там хозяев.
Новое место
Новое место: Лавка «Хамон и вино»В переулке недалеко от Тверской открылась гастрономическая лавка с небольшим кафе, где можно купить хамон, сыры, морепродукты и масла из Испании.
Новое место
Новое место: Лавка «Хамон и вино» В переулке недалеко от Тверской открылась гастрономическая лавка с небольшим кафе, где можно купить хамон, сыры, морепродукты и масла из Испании.
Люди в городе
Москва — это: Что думают жители о своём городеВ день празднования 865-летия столицы The Village попросил горожан написать ассоциации, которые вызывает у них Москва, и объяснить, что они имели в виду.
Люди в городе
Москва — это: Что думают жители о своём городе В день празднования 865-летия столицы The Village попросил горожан написать ассоциации, которые вызывает у них Москва, и объяснить, что они имели в виду.
Люди в городе
Дети в городе: Как одеты школьники1 сентября The Village праздновал начало учебного года в московской школе 1278 и расспросил детей из разных классов и их родителей о том, где они купили школьную форму и сколько она стоит.
Люди в городе
Дети в городе: Как одеты школьники 1 сентября The Village праздновал начало учебного года в московской школе 1278 и расспросил детей из разных классов и их родителей о том, где они купили школьную форму и сколько она стоит.
Новое место
Новое место: «Море внутри»«Море внутри» заново открылось в парке «Сокольники», теперь с вегетарианским меню и отдельным помещением для кинопоказов, йоги, танцев, рисования и концертов.
Новое место
Новое место: «Море внутри» «Море внутри» заново открылось в парке «Сокольники», теперь с вегетарианским меню и отдельным помещением для кинопоказов, йоги, танцев, рисования и концертов.
Люди в городе
Люди в городе: Посетители фестиваля «Праздник Еды»Корреспондент The Village Екатерина Конюшкова поговорила с людьми, пришедшими на «Праздник Еды», о том, что вкусного им удалось попробовать и куда они обычно ходят в Москве.
Люди в городе
Люди в городе: Посетители фестиваля «Праздник Еды» Корреспондент The Village Екатерина Конюшкова поговорила с людьми, пришедшими на «Праздник Еды», о том, что вкусного им удалось попробовать и куда они обычно ходят в Москве.
Люди в городе
Люди в городе: Участницы парада «Леди на велосипеде»Корреспондент The Village Екатерина Конюшкова побывала на первом в Москве велопараде «Леди на велосипеде» и узнала у его участниц, как они создавали образы.
Люди в городе
Люди в городе: Участницы парада «Леди на велосипеде» Корреспондент The Village Екатерина Конюшкова побывала на первом в Москве велопараде «Леди на велосипеде» и узнала у его участниц, как они создавали образы.
Сервис
8 вейк-школ Москвы: Где катаются на водных доскахЭтим летом в Москве появилось два новых вейк-клуба: в запрудной зоне ВВЦ и на одном из пляжей в Строгине. The Village составил список водных клубов Москвы, узнал, чем они оборудованы и цены на катание
Сервис
8 вейк-школ Москвы: Где катаются на водных досках Этим летом в Москве появилось два новых вейк-клуба: в запрудной зоне ВВЦ и на одном из пляжей в Строгине. The Village составил список водных клубов Москвы, узнал, чем они оборудованы и цены на катание
Инфраструктура
Стол накрыт: Где играть в пинг-понг на открытом воздухеThe Village составил список летних веранд, дворов и парков, где можно играть в настольный теннис на открытом воздухе, узнал, сколько это стоит и как добраться до площадок.
Инфраструктура
Стол накрыт: Где играть в пинг-понг на открытом воздухе The Village составил список летних веранд, дворов и парков, где можно играть в настольный теннис на открытом воздухе, узнал, сколько это стоит и как добраться до площадок.
Кухня
На этих выходных в Москве пройдёт Фестиваль мировой еды16 и 17 июня в саду «Эрмитаж» во второй раз пройдёт Фестиваль мировой еды, с выездными кухнями московских ресторанов, гастрономическими мастер-классами и активностями для детей.
Кухня