BONGO – BONG в Киеве!!! Интернет-магазин Bongo-Bong.ru был открыт в феврале 2005 года. Днем отпочковывания его украинскогоклона можно считать первый день лета 2006 года. Идея создания магазина появилась после того, как мы тщетно пытались найти качественные и оригинальные аксессуары для курения в России и Украине. Впечатлившись масштабом этой индустрии в Европе и огромным выбором сопутствующих товаров в...