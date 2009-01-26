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peremoga

На сайте с 31 октября 2008

Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия читателей The Village
BONGO – BONG в Киеве!!!Интернет-магазин Bongo-Bong.ru был открыт в феврале 2005 года. Днем отпочковывания его украинскогоклона можно считать первый день лета 2006 года. Идея создания магазина появилась после того, как мы тщетно пытались найти качественные и оригинальные аксессуары для курения в России и Украине. Впечатлившись масштабом этой индустрии в Европе и огромным выбором сопутствующих товаров в...
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Путешествия читателей The Village

BONGO – BONG в Киеве!!! Интернет-магазин Bongo-Bong.ru был открыт в феврале 2005 года. Днем отпочковывания его украинскогоклона можно считать первый день лета 2006 года. Идея создания магазина появилась после того, как мы тщетно пытались найти качественные и оригинальные аксессуары для курения в России и Украине. Впечатлившись масштабом этой индустрии в Европе и огромным выбором сопутствующих товаров в...