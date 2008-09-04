Лена Маленькая
На сайте с 1 декабря 2007
Рецепты читателей
Alice's FoodСовсем скоро в сети появится новый блог о еде. Его создательница уроженка Франции, Алиса, девушка с польскими корнями, которая уверена, что еда может быть полезной, простой, а главное вкусной.
Рецепты читателей
Alice's Food Совсем скоро в сети появится новый блог о еде. Его создательница уроженка Франции, Алиса, девушка с польскими корнями, которая уверена, что еда может быть полезной, простой, а главное вкусной.
Путешествия читателей The Village
Люди как ЛюдиВ этом уютном маленьком кафе в пяти минутах от «Пропаганды» попытались объединить две идеи – быстрое обслуживание и качество еды.
Путешествия читателей The Village
Люди как Люди В этом уютном маленьком кафе в пяти минутах от «Пропаганды» попытались объединить две идеи – быстрое обслуживание и качество еды.
Рецепты читателей
It's just very very berryПомню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!
Рецепты читателей